Kyjev i Petrohrad jdou v Evropské lize dál, Čech vychytal další nulu

Fotbalisté Dynama Kyjev v Evropské lize vyhráli v Astaně 1:0 a po pátém kole si zajistili účast v jarní vyřazovací fázi. Tímto výsledkem Jablonec ztratil šanci na postup ze skupiny K už před domácím zápasem s Rennes (0:1). Zenit v Petrohradu zdolal Kodaň 1:0 a do play off postoupil jako vítěz "slávistické" skupiny C.