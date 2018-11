Trpišovský: Hrát s Petrohradem jako v Bordeaux, nemusíme ani přemýšlet, co potřebujeme k postupu

Hodně rozčarovaný byl po čtvrtečním utkání skupiny C Evropské ligy kouč fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský. Vzhledem k prohře Kodaně v Petrohradu (0:1) stačila jeho týmu v Bordeaux k jistotě postupu do jarní části soutěže remíza, jenže na tu Pražané nedosáhli. Za celý zápas si vypracovali jedinou šanci, kterou Sýkora neproměnil. Naopak dravější domácí se radovali z gólu hned dvakrát...

Radost fotbalistů Bordeaux poté, co June Koundé vstřelil do sítě Slavie druhý gól v utkání Evropské ligy.

K jistotě postupu slávisté potřebují z posledního utkání doma 13. prosince s Petrohradem minimálně bod, pak by při případné bodové shodě s Kodaní hrály v její prospěch lepší vzájemné zápasy s dánským celkem. Mohou si dovolit i prohrát, ale pak musí skončit remízou druhý zápas Kodaň - Bordeaux. Matematika je ale neúprosná v další variantě. Pokud sešívaní doma prohrají, vítěz duelu Kodaň - Bordeaux je přeskočí a postoupí společně s Petrohradem, který už má účast v jarním play off jistou.

V čem vidíte příčiny porážky?

Bordeaux vyhrálo zaslouženě, my jsme tahali od začátku za kratší konec. Soupeř nám nedovolil hrát to, co potřebujeme. Domácí byli rychlejší ve všech situacích. Ztratili jsme také neskutečný počet míčů. Když jsme přežili nejhorší pasáž, dostali jsme zbytečný gól ze standardky, který určil ráz zápasu. Domácí chodili do brejků, my jsme dál zaostávali především běžecky.

Dá se takový výkon něčím vysvětlit?

Jednoznačně kvalitou soupeře, jeho práce s míčem, technická vybavenost, běžecké schopnosti s balonem i bez něj. V tom všem byli domácí lepší. Pomohli jim i rychlí hráči. Oni podali nejlepší výkon ze šesti posledních zápasů, v nichž jsem Bordeaux viděl.

Byl to nejhorší výkon Slavie ve skupině Evropské ligy?

Zcela jednoznačně. Náš výkon byl hodně špatný po všech stránkách. Už třeba proto, že jsme soupeře pustili k tolika střelám a sami udělali spoustu nepřesností.

Čím vás Bordeaux překvapilo?

V naší lize se nepotkáme s takovou dynamikou hráčů a s tak perfektním prvním dotykem s míčem, nezkazili ho snad ani jednou. A samozřejmě s takovou rychlostí.

Jak jste byl spokojený s Matouškem na hrotu?

Měl rozběhat soupeře, aby udělal prostor záložníkům. Povedla se mu pěkná akce na začátku zápasu, skončila faulem. Hrál na hranici svých možností proti dvěma dobrým stoperům. Neměl ale žádnou podporu. Po vystřídání si s tím poradil Olayinka lépe.

Víte, že vzhledem k výhře Petrohradu nad Kodaní vám z Bordeaux stačila remíza?

Nebyl čas koukat na výsledek z Petrohradu, dozvěděl jsem se ho po utkání.

Oddechl jste si, že Petrohrad vyhrál a Slavii s ním doma stačí k postupu remíza?

Nerozdýchal jsem ještě náš výkon v Bordeaux, ale kdybychom podali takový výkon doma s Petrohradem, nemusíme ani přemýšlet, co nám stačí k postupu. Musíme se po všech stránkách výrazně zlepšit, jestli chceme myslet na postup.