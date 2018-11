Raději budu bez práce, hlavně když vyhrajeme, ujišťuje Kolář

Přes dvě inkasované branky patřil čtyřiadvacetiletý gólman Ondřej Kolář ve čtvrtečním duelu skupiny C Evropské fotbalové ligy k nejlepším hráčům Slavie. Minimálně tři další góly rozjetému Bordeaux chytil. Z prohry 0:2 a komplikací vysněného postupu do jarních vyřazovacích bojů však byl hodně zklamaný.

Radost fotbalistů Bordeaux poté, co June Koundé vstřelil do sítě Slavie druhý gól v utkání Evropské ligy.

V čem vidíte hlavní příčiny porážky v Bordeaux?

Nehráli jsme to, co jsme potřebovali. Nešlo nám to, nevytvořili jsme si prakticky žádné šance. Soupeř nějaké měl, dvě proměnil a vyhrál 2:0. Porážka nás hodně mrzí.

Vy sám jste ale podal velmi dobrý individuální výkon

Přesto se cítím špatně. Chytil jsem snad něco navíc, což je sice pro mne dobré, ale já budu raději celý zápas bez práce, jen když vyhrajeme.

Čím si vysvětlujete, že obrana, která v předchozích zápasech fungovala výborně, byla najednou tak prostupná?

Měli jsme svázané nohy. V hlavách se nám honila možnost, že můžeme už v Bordeaux postoupit. Nakonec jsme o tu naději přišli. Nemohu ale říct, že by obrana hrála vyloženě špatně, i když pár chyb tam bylo. Soupeř prostě dvě využil. My se z těch chyb musíme poučit a postup nakonec zvládnout.

Mohlo se na vás podepsat, že v téměř prázdném hledišti byla chladná atmosféra?

V Edenu jsme zvyklí hrát před plným stadionem, fanoušci za námi jezdí i ven. Sem kvůli zákazu UEFA nemohli. Jiné to bylo, ale jakmile sudí pískne poprvé do píšťalky, nevnímáme, co se děje kolem a hrajeme tak, jak máme. Tady se nám bohužel zápas nepovedl.

Vnímali jste, že pro Bordeaux je důležitější nedělní ligový zápas s Paris Saint Germain, než ten čtvrteční v Evropské lize?

Vůbec ne a ani to na jejich hře nebylo znát. Mají výborné hráče i na lavičce a ti to dnes dokázali. Vyhráli zcela zaslouženě.

Uvědomujete si, že v případě porážky s Petrohradem a vítězství jednoho z týmů v duelu Kodaň - Bordeaux nepostoupíte?

Tohle víme, ale to musíme vytěsnit z hlav. Když budeme hrát to, co umíme, dokážeme Petrohrad doma porazit. Pořád máme postup ve svých rukou, ale potřebujeme doma uhrát nejméně remízu. Budeme však bojovat o vítězství.

Oddechli jste si, že Petrohrad porazil Kodaň 1:0 a komplikace není ještě větší?

Já jsem se výsledek toho zápasu dozvěděl až po tom našem. Pro nás to je plus. Zenit už má postup jistý. Uvidíme, s jakou sestavou v prosinci přijedou do Edenu, ale to na našem cíli vyhrát nic nezmění.

Trenér Trpišovský říkal, že pokud byste hráli s Petrohradem jako v Bordeaux, vůbec nemusíte o nějakém postupu přemýšlet...

Měl pravdu, ale nám nevyšel jeden zápas po dlouhé době. To se stává, nemůžeme pořád vyhrávat. Dneska jsme zápas nezvládli, příště se to už nestane.