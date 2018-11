Beru to na sebe, zkazil jsem to celému týmu. Teď neusnu, omlouval se Doležal po prohře s Rennes

„Myslím, že jsme měli pět stoprocentních šancí, bohužel jsme je neproměnili. Tím bych se chtěl omluvit všem fanouškům a klukům. Dneska jsem to asi zazdil já," kál se jablonecký útočník.

Jaká šance vás mrzí nejvíce?

Hlavně to nastřelené břevno, ale i hlavičku jsem mohl umístit jinak, bohužel jsem to netrefil... Beru to na sebe, zkazil jsem to celému týmu. Asi dneska neusnu.

Než jste trefil břevno, vypadalo to, že bude střílet Vojtěch Kubista. Křiknul jste si na něj?

Jojo, Vojta už napřahoval, křiknul jsem si na něj, ať mi to pustí, protože jsem to měl přímo do běhu. Bohužel štěstí při nás nestálo. Ale zase musím před týmem smeknout. Dokázali jsme si, že můžeme v Evropě konkurovat, ale musíme začít proměňovat šance.

Jak hodnotíte výkon Tomáše Koubka v brance Rennes?

Není náhodou, že je v Rennes. Je to vynikající gólman. Ale hlavně jsme tam ztroskotali sami, hlavně tedy já. Šance byly stoprocentní, to se musí dávat.

Řekl byste, že poslední domácí zápas symbolizoval výkony Jablonce v Evropě? Sehráli jste vyrovnané partie, ale neproměňovali jste šance.

Je to tak. Ani v jednom zápase jsme nebyli horší, ale vždycky jsme udělali jednu dvě chyby a byli jsme potrestaní a sami jsme své šance neproměňovali. V Evropě se to trestá. V lize třeba až tak ne, ale v Evropě soupeř využije každou maličkost. A to nás stálo body.

Jak jste vnímali, že jste o postup přišli ještě před zápasem, když Dynamo Kyjev vyhrálo na hřišti Astany?

Nevnímali jsme to. Chtěli jsme se doma rozloučit výhrou. Alespoň jeden zápas jsme chtěli vyhrát, bohužel se nám to nepovedlo. Děkuju fanouškům, že nás takhle podporovali. Škoda, že jsme se jim neodvděčili vítězstvím.

Jak moc ovlivnil zápas s Rennes, že vedle Lukáše Masopusta Jablonec poprvé postrádal i dalšího krajního záložníka Vladimira Jovoviče?

Nemyslím si, že by to bylo znát. Michal Trávník odehrál na pravé straně vynikající utkání, hrál výborně. Samozřejmě, kdybychom hráli s Lukášem a byl zdravý i Vlado, bylo by to lepší. Ale i tak si myslím, že za výkon se nemusíme stydět. Jen ztroskotáváme na proměňování šancí. To nás stálo body.