Koubek soupeře podržel, tenhle zápas mu pomůže, chválil českého reprezentanta jablonecký Lischka

Po půlhodině hry mohl stoper David Lischka poslat Jablonec proti Rennes hlavou do vedení, jenže český gólman v brance francouzského celku Tomáš Koubek znovu tasil skvělý reflexivní zákrok a dál hájil čisté konto. To se mu povedlo až do poslední minuty. Severočeši doma padli 0:1 a v základní skupině Evropské ligy nezvítězili ani na pátý pokus.

„Je to pro nás zklamání. Znovu jsme si dokázali, že hrát můžeme s každým. Určitě jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Bohužel nás může mrzet produktivita, ve které nás vyškolili. Jestli se nemýlím, měli jednu střelu na bránu a hned z toho dali gól. My měli několik situací, které jsme nevyřešili. Když z takových gól nedáme, nemůžeme vyhrát," litoval reprezentant do 21 let Lischka.

Velkou šanci jste měl i vy ve 33. minutě. Šlo to trefit ještě líp, nebo prostě skvěle zasáhl Koubek?

Byla by to dobrá hlavička, kdyby skončila v bráně. Soustředil jsem se hlavně na to, abych to trefil čistě, ale bohužel tam byl Koubas. Chytil to dobře, ale myslím, že i já jsem pro to mohl udělat víc, dát tomu větší razanci, ale to je už jen kdyby...

Jak velkou překážkou pro vás celkově Koubek byl?

Chytal dobře. I po zápase jsme prohodili pár slov, že doufáme, že se teď zase chytne a že mu tenhle zápas pomůže. Několikrát Rennes podržel, vychytal několik šancí.

Byl to nejlepší hráč soupeře?

Určitě patřil k těm nejlepším.

Když Martin Doležal po půlhodině hry trefil ve vyložené šanci jen břevno, co vám blesklo hlavou?

To jsem si říkal: Ty jo, už je to tu zase... Nedáme prostě první gól, po kterém by se nám určitě hrálo jinak a mělo by to jiný vývoj. Ale věřil jsem, že to tam třeba ještě spadne.

Rennes udeřilo z první vážnější situace. Kde se tam stala chyba?

Z pravé strany přišel centr a v pokutovém území dostal moc prostoru Sarr. Pak se to vyvinulo tak, že to zpoza šestnáctky nádherně trefil. Bohužel, s tím Vlasta nemohl nic dělat.

V tom byl asi největší rozdíl mezi vámi a Rennes, souhlasíte?

Přesně tak. Tohle nás trápí celou Evropskou ligu, že máme bohužel špatnou produktivitu. Ať to bylo teď s Rennes, nebo minule v Astaně, je to pořád dokola. Ale když takové šance nedáme, uspět nemůžeme.

Jaké to bylo jít do utkání s vědomím, že už postoupit kvůli výhře Kyjeva v Astaně nemůžete?

Trenér nás na to připravoval, že tato situace může nastat. Ale hrajeme to poprvé a určitě chceme každý zápas vyhrát. Kvůli nám i divákům, pro klub. Je to pro nás určitě významná událost, i když jsme už postoupit nemohli. Takže jsme to nevnímali a chtěli vyhrát za každou cenu.

Už před posledním kolem je jisté, že skončíte poslední, jak působení v Evropské lize hodnotíte?

Na této úrovni hrál jen Hübscha (Hübschman) a Hovorka. Určitě jsme si ukázali, že jsme rovnocenným soupeřem v Evropě. Víme, co nás příště bude čekat a je to jenom plus, že jsme to hráli. Teď máme ještě poslední zápas a chceme v Kyjevě určitě uspět, jdeme si poslední zápas užít.