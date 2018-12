Slavia už ví, kdo bude řídit její klíčový duel. Je strašný, úplně nejhorší, stěžují si na sudího fanoušci

Jakmile tuto zprávu zbystřili, okamžitě se do pětatřicetiletého sudího pustili. „Je nejhorším skotským rozhodčím," píše jeden ze skotských příznivců. „Drahý Zenite, už předem se omlouvám za vaši porážku," napsal další.

Fanoušci u Dallase hlavně zmiňují, že se nebojí písknout pokutový kop či vyloučit hráče. „Připravte se na jeden z nejhorších výkonů rozhodčího. Dallas je naprosto strašný. Neexistuje žádná šance, že by na hřišti dohrálo všech 22 hráčů," zmiňuje další skotský fanda.

Hráčům Zenitu to ale může být víceméně jedno, protože už mají postup ze skupiny C jistý. To ale neplatí u českého vicemistra. Slavia bojuje o postup, ale bez ohledu na výsledek utkání Kodaň - Bordeaux jí stačí k postupu do jarních vyřazovacích bojů pohárové soutěže v souboji s Petrohradem remíza.

Utkání začíná v Edenu ve 21 hodin a podrobnou on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz.