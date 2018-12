Rok starý kolaps Slavii neděsí. Nesmíme si pustit do hlav, že stačí bod, nabádá kapitán

Bitva o všechno. Fotbalisté Slavie Praha potřebují při čtvrtečním závěrečném vystoupení ve skupině C Evropské ligy proti již jistě postupujícímu Zenitu Petrohrad získat bod, aby si zajistili jarní pokračování v soutěži. Ve stejné situaci v loňském roce selhali, když podlehli doma Astaně.

„Naše pozice je jiná než před rokem. Jsme zkušenější, daleko více si věříme. V šatně je hodně pamětníků souboje s Astanou a velice dobře si uvědomujeme, že jsme zápas nezvládli na hřišti i v hlavě," vzpomíná záložník Josef Hušbauer na těsnou prohru z loňského prosince.

Tehdejší kolaps v bitvě o jarní pokračování v Evropské lize stál místo trenéra Šilhavého, na jehož pozici dorazil Jindřich Trpišovský. „Kluci během roku, co jsem u týmu, zvládli hodně těžkých zápasů. Třeba v poháru, který jsme ovládli. Urazili jsme kus velké cesty. Z mužstva cítím obrovskou sílu. V Bordeaux i před tím doma s Kodaní byly naše výkony poměrně nervózní, ale kluci jsou soustředění a odhodlaní," pochvaloval si rozpoložení svěřenců Trpišovský.

Bitvu o postup ze skupiny v Evropské lize absolvuje potřetí. S Libercem v minulosti dvakrát neuspěl. „Jenže tehdy jsme v obou případech potřebovali vyhrát, zatímco nyní je naší určitou výhodou, že nám stačí neprohrát," přemítal trenér Pražanů.

„Vůbec si to však nesmíme pustit do hlavy jako v minulém roce, kdy jsme následně nedokázali zareagovat na nepříznivý vývoj. Je potřeba hrát na vítězství. A pokud bychom inkasovali jako první, určitě jsme pokročili a dokázali bychom duel otočit," ujišťoval Hušbauer před bitvou se Zenitem, který dosud ve skupině neprohrál a už má jistý postup. Trenér Semak navíc připustil, že čtyři hráče základní sestavy vůbec do Prahy nepřivezl a šanci dostanou hlavně náhradníci.