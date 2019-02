Pernica si udělal radost dvakrát po sobě. Nejdřív novým autem, pak dvěma góly, prozradil jeho spoluhráč

Fotbalisté Plzně hostili v play off Evropské ligy Dinamo Záhřeb

„Zvlášť když o tu první se postaral úplně sám. Vybojoval míč, navedl ho, dal do strany a naběhl si a uklidil ho do brány. Byl to jeho zápas," s neskrývaným obdivem popisoval Havel Pernicovu branku osm minut po přestávce, která dala utkání úplně jiný ráz.

„Trenér sice o přestávce zvýšil hlas, ale my sami věděli, že jsme první poločas nesehráli dobře. Chystali jsme se, že na Chorvaty vletíme, jenže do utkání vstoupili dobře naopak oni. Třeba takový Oršič, kterého jsem měl proti sobě, je ohromně rychlý a nepříjemný tím, že všechny balóny dává okamžitě dopředu. Nejen on, ale celé Dinamo hrálo ale velice dobře. Vždyť v základní skupině Evropské ligy neprohrálo jediný zápas," připomínal, že chorvatský mistr za sebou nechal bruselský Anderlecht, Fenerbahce Istanbul i Trnavu.

Plzeň našla spasitele. Nečekaným střelcem se stal Luděk Pernica

I proto byl plzeňský obránce nadmíru spokojený, že se Viktorii povedlo průběh zápasu i skóre otočit a na domácím hřišti nakonec vyhrát osmé utkání Evropské ligy v řadě.

„Věděli jsme, jak důležitý zápas je to nejen pro Plzeň, ale i pro celý český fotbal," připomínal Milan Havel pohárový koeficient a patnáctou příčku, o kterou české kluby válčí právě s chorvatskými.

Ty už ovšem na evropské pohárové scéně zastupuje jen Dinamo Záhřeb, takže čtvrteční výhra Plzně by měla dávat českému fotbalu téměř jistotu, že skončí v první patnáctce, což by od sezony 2020/21 znamenalo pět týmů v pohárech.

Co řekl Pavel Vrba hráčům o přestávce a zavelel tak k obratu?

„Před odvetou v Záhřebu hraje výhra navíc v náš prospěch, i když za týden to bude na vyprodaném stadionu určitě hukot," je si Havel vědom, že chorvatský mistr se postupové vidiny ještě zdaleka nevzdal.

Hukot ovšem čeká Plzeň i v neděli, kdy na svém hřišti přivítá v prvním z jarních šlágrů domácí soutěže lídra ligy Slavii.

„Samozřejmě že před tímto střetnutím bude mít pohárová výhra na naše mužstvo jen pozitivní vliv," kvituje Havel, že Viktoria půjde do duelu s Pražany v dobrém psychickém rozpoložení.