Slavia stejně jako giganti. Do Genku cestovala letadlem v klubových barvách

Letadlem s vlastním logem a jménem klubu přes celý trup odcestovali fotbalisté Slavie Praha k odvetě 1. kola play off Evropské ligy do Genku. Po domácí bezbrankové remíze budou svěřenci trenéra Trpišovského usilovat ve čtvrtek večer o postup do osmifinále. A právě výjimečně vyzdobený dopravní prostředek má být jedním z dílků motivační mozaiky, která pomůže k úspěchu.