Plzeň přistála v pekle. S hřejivým triumfem nad Slavií i čerstvým otcem!

Fotbalisté Plzně dorazili krátce před polednem do prosluněného Záhřebu, kde zítra večer odehrají odvetu play off Evropské ligy s místním Dinamem. Do Chorvatska si viktoriáni přivezli jednobrankový náskok z domácího utkání (2:1), navíc je hřeje nedělní skalp ligového lídra Slavie (2:0). V kotli více než 35tisícového stadionu Maksimir je ale čeká pořádná dřina.

„V prvním zápase jsme měli i trochu štěstí, první půle byla z naší strany bojácná. V Záhřebu nás čeká peklo, bude vyprodáno. Vyhráli jsme dvě těžká utkání po sobě, každé vítězství mužstvo posílí. Jedeme se porvat o postup," uvedl trenér Pavel Vrba, kterému se na letišti hlásil v roli čerstvého otce obránce Milan Havel, jemuž se ve středu narodil syn.

Viktoria je v této fázi soutěže popáté, třikrát po sobě prošla do osmifinále. Prodlouží v chorvatské metropoli osmifinálovou sérii? „My i Slavia v Genku uděláme všechno pro to, abychom zvýšili národní pohárový koeficient. Budu ve čtvrtek držet palce i Slavii, aby postoupily oba kluby dál," podotkl Vrba, jehož tým se do jarního play off Evropské ligy dostal díky třetí příčce ve skupině Ligy mistrů.

Na palubě speciálu byl i autor prvního gólu ve šlágru se Slavií, útočník Tomáš Chorý. Po hodině z duelu s červenobílými musel odstoupit, byl otřesen ze srážky z prvního poločasu. Týmu však zítra bude chybět stoper Roman Hubník, který nemůže nastoupit kvůli karetnímu trestu.

Vzhledem k jeho absenci a také zranění Lukáše Hejdy řeší Plzeň velký problém ve středu obrany. Nová posila Jakub Brabec není na soupisce pro Evropskou ligu, kromě hrdiny úvodního duelu s Dinamem Luďka Pernici, jenž obstaral obě branky, nemá Vrba k dispozici dalšího „čistokrevného" stopera.

„Hubňa bude hodně chybět. Uvidíme, pro jakou variantu se trenér rozhodne," uvedl univerzál Roman Procházka. Čtvrteční utkání začíná v 18.55, přímý přenos vysílá Nova Sport 2, online reportáž na www.sport.cz.