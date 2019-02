Sázkaři jsou pesimisté. Slavia i Plzeň podle nich v Evropské lize skončí

Oba čeští zástupci v Evropské lize nejsou před odvetami ve špatné situaci. Mají reálnou šanci postoupit. Plzeň doma vyhrála 2:1 a ani bezbranková remíza Slavie není beznadějná. Jenže soupeři chorvatské Dinamo Záhřeb i belgický Genk jsou na svých stadionech nesmírně silní.

„Kolem 85 % sázek na vítěze odvet u nás sázkaři vložili na Genk a Záhřeb. Pokud by měli pravdu, Slavia by šla z kola ven a u Plzně bude záležet na výsledku. Vstřelit alespoň jeden gól pro ni bude zřejmě nezbytné, při kvalitách ofenzivních hráčů chorvatského mistra," říká Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tisportu. Přitom podle kurzů má daleko větší šanci na výhru v zápase Slavia než Plzeň: výhra Genku kurz 2,07:1 - výhra Slavie 3,87:1, výhra Záhřebu 1,67:1 - výhra Plzně vysokých 5,69:1.

Naopak postupové kurzy jsou přijatelnější pro Plzeň, která zaostává za Záhřebem jen o 5 setin. „Věříme, že Plzeň minimálně jeden gól dá, což venku umí. Pokud by dala góly dva, může i prohrát. Slavii sice bude stačit i remíza od 1:1 výš, ale prohrát nemůže. Pro oba české kluby by byl fatálním výsledek 1:0 na cizím hřišti, který by je poslal z kola ven," doplňuje Urbanec. Procenta sázek na postup už jsou daleko vyrovnanější než sázky na vítěze čtvrtečních odvet.

Sešívaní se rozjíždějí trochu rozvážně

„Družina kouče Trpišovského se na jaře rozjíždí trochu rozvážně a zejména v produktivitě má určité potíže. Genk sice v prvním duelu nebyl lepší, přesto ukázal svou kvalitu. V domácím utkání bude více na balonu a podle papírových předpokladů by se měl prosadit, zvítězit a postoupit." říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Plzeň může jít do duelu o poznání v lepším rozpoložení, když v neděli dokázala porazit Slavii a udržela se tak ve hře o domácí titul.

„Záhřeb ve druhé půli prvního zápasu trochu vypadl z role, což by se mu v domácím utkání před vyprodaným stadionem stát nemělo. Ambiciozní celek se z prvního utkání dokáže poučit a zejména vysokému hernímu tempu v souvislosti s náročným programem tentokrát Západočeši stačit nebudou. V zadních řadách navíc bude citelná absence Hubníka," míní Hanák.