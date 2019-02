Zklamaní viktoriáni sportovně přiznali: Dinamo nás přehrálo úplně ve všem

Před čtyřmi dny slavili cenný ligový triumf nad první Slavií, ve čtvrtek večer však museli fotbalisté Plzně strávit hodně hořké vyřazení z Evropské ligy. Vzhledem k jasné porážce 0:3, průběhu záhřebské odvety play off i vyloučení Limberského, bylo loučení s evropskou scénou smutné.

„Sezonu v Evropě můžeme hodnotit kladně, ale chtěli jsme ještě pokračovat dál. Vyřazení bolí, ale nezasloužili jsme si postoupit. Záhřeb je dopředu výborný, věděl, co na nás hrát," povzdechl si záložník Milan Petržela.

Nejen on sportovně přiznal, že na čtvrteční Dinamo viktoriáni neměli. Za kratší konec totiž tahali od první vteřiny. „Viděli jste všichni, jaký byl rozdíl v kvalitě. Pozdě jsme dostupovali hráče Dinama, z toho pramenil první gól. Pak přišel druhý ze standardky," pronesl stoper Luděk Pernica, autor obou plzeňských branek v úvodním duelu.

Emir Dilaver (zcela vpravo) dává hlavou druhý gól Dinama Záhřeb v odvetě play off Evropské ligy s Plzní.

Darko Bandic, ČTK/AP

V Záhřebu ale Viktoria vyšla střelecky naprázdno. „O přestávce jsme si řekli, že pokud dáme gól, Dinamo by mohlo znervóznět. Jenže jsme dostali třetí branku, pak už nebylo co řešit," pověděl Pernica.

„Výsledek mluví za všechno, zápas byl jednoznačný. Dinamo nás přehrálo ve všem, vlétlo na nás. S tím jsme sice počítali, ale v prvních dvaceti minutách jsme si s tím vůbec nevěděli rady. Vyvrcholilo to první gólem, který Záhřeb ještě víc nakopl," uvedl záložník Roman Procházka.

Původně se spekulovalo, že právě on bude tím, kdo ve středu obrany nahradí vykartovaného kapitána Hubníka. Nakonec se trenér Vrba rozhodl postavit k Pernicovi krajního obránce Limberského.

„Tři nula... Nevím, jestli naše spolupráce s Limbou fungovala dobře. Chtěl jsem to vzít spíš na sebe, Limba přece jen není stoper. Když ale dostanete tři góly, není k práci obrany co řešit," přiznal Pernica, že neúčast Hubníka byl znát. „Hubňa nám hodně chyběl. Dokáže to vzadu čistit, má všechny hlavičky. I rychlostně se proti němu útočníci těžko prosazují," doplnil Petržela.

Plzeňský Joel Kayamba (vlevo) v souboji s Danim Olmem z Dinama Záhřeb.

Darko Bandic, ČTK/AP

Přestože se Západočeši v útoční fázi neprosazovali a za stavu 0:2 vypadalo, že je hotovo, po přestávce se v nadějné pozici objevil Petržela. Pokud by trefil, vzhledem k domácí výhře 2:1 mohl odvetu zdramatizovat. „Bohužel jsem situaci vyřešil špatně, netrefil jsem ani bránu," litoval záložník.