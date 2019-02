Dva dny dumal Trpišovský s parťáky nad sestavou. Pak provedl dramatický řez a slaví

Senzační triumf vybojovala fotbalová Slavia v odvetě úvodního kola play off Evropské ligy. Belgický Genk smetla čtyřmi zásahy na jeho hřišti, přestože rychle prohrávala. Klíčem k postupu do osmifinále po šestnácti letech byl vynikající výkon týmu, zejména však nových hráčů. Odvahu, k níž nabádal svěřence, projevil dramatickým řezem do sestavy i sám trenér Jindřich Trpišovský.