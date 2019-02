Slávistická radost. Podívejte se na oslavy postupu pohledem hráčů

Muselo to z nich spadnout. Mají v kapse postup do osmifinále Evropské ligy! Slavia si do Genku odvezla remízu z domácího utkání 0:0. Vypadalo to, že nadějný výsledek hráčům v úvodu čtvrteční odvety trochu svazoval ruce. Vše vyústilo hrubkou gólmana Koláře. Jenže slávisty to nepoložilo. Soupeře deklasovali na jeho půdě 4:1 a mohli si tak naplno užít oslavy postupu. Podívejte se, jak vypadala jejich radost přímo na hrací ploše.