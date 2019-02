Musím snad někoho zastřelit, abych si zahrál v Anglii!? láteří slávistický Robocop

Nedlouho před začátkem ceremoniálu v Nyonu slavně přistáli v Praze po návratu z Belgie. Los tedy slávisté sledovali v autobuse cestou do Edenu na mobilech.

A upřímně, chtěli ještě víc než španělskou Sevillu. Pecku typu Čechova Arsenalu nebo Chelsea.

„Šest let si už přeju Angličany, ale ani s Libercem, ani se Slavií jsem na ně ještě nenarazil. Musím snad při losu někoho zastřelit, abych si zahrál v Anglii!?" láteří obránce Vladimír Coufal, který si proti Seville zahrál již za Liberec.

"Jen doufám, že nás znovu nečeká celých 180 minut bez balonu," vybavuje si.

Aspoň se však slávistický Robocop může postavit tváří v tvář reprezentačnímu kolegovi, brankáři Tomáši Vaclíkovi.

„Motivací je samotné osmifinále Evropské ligy. Že v brance Sevilly stojí Váca, který má fantastickou formu, nám ještě ztěžuje fakt, že tam budeme potřebovat dát gól," přemítá Coufal.

Kúdela se těší na Banegu

Naopak další obránce Ondřej Kúdela se těší na souboj, při kterém mu v hlavě vyběhne řada vzpomínek.

„Potkám se zase s Banegou, se kterým jsem hrál ve finále na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2007. Vím, že nás čeká kvalitní mančaft, který dokonce vyhrál Evropskou ligu třikrát za sebou. Nic jednoduchého to nebude," usmívá se Kúdela.

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10161573199360644

Dobře vědí, jak je honila Olomouc

Sešívaní si přejí, aby je favorit podcenil. Kouč pražského klubu ovšem takový scénář neočekává.

„Mezi nejlepšími šestnácti už nikdo nikoho nepodcení. Sevilla má navíc v dobré paměti, jak ji v létě honila Olomouc. A Tomáš Vaclík je na nás taky určitě upozorní," poukazuje kouč Jindřich Trpišovský.

„Jsme rádi, že jsme se vyhnuli některým týmům, které jsme si nepřáli. Já osobně si nepřál Salcburk, protože jsme s nimi byli na kempu a viděl jsem, jak skvělý tým mají. Myslím, že se Sevillou je v mužstvu taková průměrná spokojenost," dodává .

Na Genku se dalo vydělat

Kdo ví, třeba se sešívaným podaří další husarský kousek. Vždyť před odvetou v Genku jim bookmakeři ani sázkaři také nevěřili.

Třeba Tipsport přijal na přesný výsledek 1:4 pouze 8 sázek za pár drobných - v kurzu 67:1!

Vyšší kurzy už byly jen na opravdu nereálné výsledky 1:5 - 221:1. I když nereálné... Jak daleko k němu Slavia byla? Spíš blízko než daleko.

Pokud jde o osmifinále, Sevilla je jasným favoritem. V kurzech se však určitá naděje skrývá i pro Slavii. Postup Sevilly určili experti na 1,22:1, postup Slavie pak 4,10:1.