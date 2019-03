Devadesát minut defenzivy a běhání bez balonu. Šílenost, vzpomíná Coufal na konfrontaci v Seville

„Je fakt, že jsme tehdy s Libercem ani jednou neprohráli a vzpomínky na dvojzápas ve mně vyvolávají velké emoce, ale rozhodně nemohu tvrdit, že pozitivní," smál se Coufal při vzpomínce na duely z podzimu 2013.

V dresu Severočechů tehdy do prvního zápasu pod Ještědem nenaskočil. „Měli jsme je na lopatě. Vedli jsme gólem Rabušice, ale brankář Přemek Kovář dostal jedenáct minut před koncem červenou a Vitolo krátce před závěrečným hvizdem vyrovnal. Nikdo nechápal, jak se mu podařilo Hroša prostřelit, protože byl vlastně na čáře, dokonce tehdy kluci reklamovali, že už byl mimo plochu," vzpomínal Coufal.

Slávista Vladimír Coufal se raduje z vyrovnávací branky v Genku.

Francois Lenoir, Reuters

Do druhého duelu na stadionu FC Sevilla nynější zadák Slavie zasáhl. Domácí vedli gólem Perottiho a do konce zbývalo dvacet minut, když trenér Šilhavý poslal Coufala do hry. Za necelých šedesát vteřin bylo vyrovnáno. „Devadesát minut jsme hráli bez balonu, jen jsme bránili, prostě šílenost. Ale v jednom okamžiku se zbláznil David Pavelka, udělal šedesátimetrové sólo a zavěsil přesnou ranou k tyči. No a pak jsme se dvacet minut zase bránili," směje se při vzpomínce na bitvu z listopadu 2013 Coufal.

Liberec byl tehdy jediným týmem v celém ročníku, který Sevilla v dvojzápasové konfrontaci neporazila. Ze skupiny prošla bez porážky a v průběhu jara postupně vyřídila Betis Sevilla, FC Porto i Valencii. A ve finále složila na lopatky Benficu Lisabon.

Coufal věří, že nyní je Slavia v ještě lepší pozici. „Tehdy se v Liberci tým formoval. Byli jsme rádi za postup ze skupiny, kde byl ještě Freiburg a Estoril. Ve Slavii jsou v mužstvu kluci s mezinárodními zkušenostmi, mají za sebou obrovsky těžké zápasy v evropských pohárech či zahraničních soutěžích. Řada hráčů patří do reprezentačních týmů. Věřím, že můžeme Sevillu potrápit více než tehdy s Libercem," přeje si Coufal.

Bral by jakýkoliv výsledek garantující, že odveta v Praze nebude příští čtvrtek jen formalitou. „Hlavní je neztratit v Seville naděje na postup, protože doma jsme silní a můžeme porazit kohokoliv. Chtěli bychom v Seville vstřelit gól. Budeme potřebovat výkon na hranici sebeobětování. Vždyť Sevilla doma porazila Real Madrid tři nula, což úplně každý říct nemůže. A kdyby neměla Barcelona Messiho, tak ji na vlastním stadionu rovněž pokořili," připomínal Coufal poslední domácí ligový výsledek Sevilly, kdy sice podlehla katalánskému velkoklubu 2:4, ale o tři branky a jednu asistenci v dresu hostů se postaral božský Argentinec Lionel Messi.

„Doufám, že až se s Tomášem Vaclíkem uvidíme po osmifinálovém dvojzápase Evropské ligy na reprezentačním srazu, tak budu v lepší náladě," neskrýval Coufal, že se mu hlavou honí sen o postupu mezi nejlepších osm.