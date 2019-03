Ramenem zmrazil Sevillu. Vtipnější gól jsem nikdy nedal, smál se Král

Zdálo se, že po rohu Stocha jste se lekl těsně před vámi skákajícího Wöbera. Co přesně se sedm minut před pauzou při vašem gólu na trávníku odehrálo?

Já centr Stocha nemohl hrát hlavou, protože to byl šel od branky. Navíc mě zmátl protihráč. Čekal jsem, že centr zasáhne a změní jeho směr. Byť vlastně ani nedošlo k souboji, byl jsem dezorientovaný. A najednou mě balon zasáhnul do ramene. Otáčel jsem se na druhou stranu, protože jsem myslel, že míč letí za mě. A pak jsem viděl, jak se všichni spoluhráči radují.

Určitý podíl jste měl na první inkasované brance, kterou domácí vstřelili už po čtyřiadvaceti vteřinách. V čem byl při zakládání útoku problém?

Nějak jsme se s Tomášem Součkem nepochopili. Do přestávky jsme totiž byli více na balonu než v druhém poločase a byli jsme i dostatečně drzí, tudíž jsme si vytvořili několik pěkných kombinací. Viděli jsme, že je možné se Sevillou hrát.

Fotbalisté Slavie po remíze v Seville.

Marcelo Del Pozo, Reuters

Poznamenal Slavii nevydařený vstup do utkání

Moc ne, což dokumentuje fakt, že jsme dvakrát dokázali vyrovnat. Jde o ukázku síly mužstva, na níž můžeme v odvetě stavět. Není nic jednoduchého na hřišti Sevilly dvakrát vyrovnat.

Po pauze ovšem domácí hru přeci jen ovládli a vytvořili si několik velice nebezpečných gólových příležitostí. Proč se obraz zápasu tak změnil?

Sevilla nás více dostupovala, presovala nás. Museli jsme hrát jednodušeji a rychle nahoru. Do přestávky nám dopřáli dost prostoru. Ale jakmile uplatnili po pauze skvěle zvládnuté napadání, měli jsme potíže.

Slávista Miroslav Stoch (druhý zprava) se raduje z gólu proti Seville.

Miguel Morenatti, ČTK/AP

Projevilo se na výsledku zápasu, že Sevilla v posledních týdnech prožívá výsledkovou krizi?

Viděli jsme zejména v prvním poločase, že nás tolik nedostupovali. Nevím, jestli to byl jejich záměr. Na druhou stranu ve druhé půli se ukázalo, že i když se jim v posledních zápasech nedařilo, mají silnou mentalitu a věří si.

Od duelu v Genku, kde jste vybojovali postup do osmifinále Evropské ligy, nastupujete pravidelně v základní sestavě. Jak si užíváte novou roli?

Neřekl bych, že mám úplně jisté místo v sestavě. Je zde spousta hráčů a opravdu velká konkurence. Už když jsem do Slavie přestupoval, chtěl jsem sbírat co nejvíc minut. Moc mě těší, jak se to daří. Budu rád, když mi trenér bude dávat důvěru i v dalších zápasech.

Cítíte na sobě, že vám roste sebevědomí?

Jo, každým zápasem se cítím mnohem lépe, i kluci mi pomáhají. Je to lepší a lepší. I když jsem třeba teď nepodal výkon jako v lize, ale určitě hráči zvedne sebevědomí, když se může poměřit s fotbalisty ze Španělska. Hlavně se ukáže, na čem všem je potřeba pracovat.