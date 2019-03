Čech po porážce Arsenalu: Návrat do Rennes? Přijetí od fanoušků bylo fantastické, ale my přijeli zvítězit

Návrat do Rennes, kde v roce 2002 po přestupu ze Sparty rozjel zahraniční kariéru, gólmanovi Petru Čechovi zhořkl. Zatímco jeho protějšek v brance bretaňského týmu Tomáš Koubek inkasoval pouze jednou, šestatřicetiletý Čech třikrát. Bývalá dlouholetá opora reprezentace ale věří, že dvougólový deficit může Arsenal doma vymazat.

"Je to hořkosladký návrat. Přijetí od domácích fanoušků bylo fantastické, opravdu si toho vážím. Přijeli jsme sem s cílem zvítězit a dostat se do dobré výchozí pozice. Bohužel odjíždíme s nepovedeným výsledkem," řekl Čech pro BT Sport.

"Kanonýři" vedli od čtvrté minuty, jenže v 41. minutě obdržel Sokratis Papastathopulos druhou žlutou kartu a z následného přímého kopu nadvakrát vyrovnal Benjamin Bourigeaud.

Zklamaný Petr Čech opouští hřiště

Paul Childs, Reuters

"Byl to zlomový bod, protože skórovali hned přímého kopu. Hrát pak v deseti celý druhý poločas bylo trochu složité. U druhého gólu jsme měli smůlu, jelikož jsme si ho sami srazili do sítě. Pořád jsem cítil, že jsme v zápase," uvedl Čech, jenž po sezoně ukončí kariéru.

"Nejvíce mě mrzí třetí branka, protože když prohrajete 1:2, víte, že vám doma stačí jen gól a že na to máte," prohlásil. "Pořád ale můžeme smazat i ten dvougólové manko, protože jsme tady skórovali, což může hrát velkou roli. Trochu jsme si to zkomplikovali," konstatoval Čech, který v roce 2004 zamířil z Rennes do Chelsea.

I přes porážku neztrácí naději. "Doma můžeme vyhrát, i dnes jsme si vytvořili šance. Musíme zůstat pozitivní, už jsme to v minulosti dokázali," podotkl.