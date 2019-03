Proč si nevěřit, neděsí se zelenáč bitvy o čtvrtfinále. Musíme být bezchybní, nabádá trenér

Největší zápas dosavadní kariéry pro největšího zelenáče v kádru a současně i pro trenéra! Fotbalová Slavia odehraje večer v pražském Edenu odvetu osmifinále Evropské ligy proti Seville. Po lichotivé remíze 2:2 v úvodním duelu Pražané cítí šanci na postup do čtvrtfinále. Ovšem zatímco pro domácí kádr představuje večerní bitva vrchol kariéry, borci španělského týmu berou nynější fázi jako rutinu.

„I proto si uvědomujeme, že půjde o obrovsky těžký zápas. Přestože jsme v Seville remizovali, poznali jsme jejich obrovskou ofenzivní kvalitu," nedělal si dvacetiletý záložník Pražanů Alex Král iluze, že by se nerozhodným výsledkem z prvního duelu Slavia dostala do komfortnější pozice.

„Šance jsou nyní snad padesát na padesát," usmál se trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Musíme být ještě lepší než v Seville, kde jsme udělali spoustu chyb. Náš výkon ve Španělsku byl statečný, ale jsme schopní hrát kvalitněji. Je třeba minimalizovat chyby v defenzivě, ideálně se jich vyvarovat. A současně hrát aktivně, aby soupeř neměl dramatickou převahu z pohledu držení míče," naznačoval Trpišovský, kudy vede cesta do čtvrtfinálového osudí.

Velmi dobře si přitom nastudoval vystoupení Sevilly v nedělním ligovém utkání se San Sebastianem, kdy soupeři Pražanů k vítězství 5:2 pomohl hattrickem Ben Yedder, autor úvodní trefy z prvního osmifinálového duelu.

„On dává góly stejně lehce, jako kdokoliv další otvírá auto. San Sebastian ho pustil do třech šancí, všechny proměnil. Sevilla v tom utkání ukázala ničivou ofenzivní sílu, měla snad patnáct gólových příležitostí," varoval Trpišovský a nijak se v daném směru neopájel představou, že jeho tým doma ve čtyřech zápasech Evropské ligy neinkasoval. „Tyhle série většinou končí v nejméně vhodnou dobu," mávl jen rukou trenér Pražanů.

Z pozice trenéra došel při předcházející ligové štaci v Liberci dvakrát do základní skupiny Evropské ligy a následně hrál dvakrát o postup do jarní fáze až do posledního zápasu. Ve Slavii poprvé přežil zimu v Evropě. A hned může koketovat s účastí mezi nejlepšími osmi, kde Slavia naposledy figurovala na jaře 2000, kdy vypadla s Leedsem United.

O něčem podobném se před pár týdny nesnilo ani Královi, který hrál na postu stopera v Teplicích. Jenže v zimě si jej Slavia pořídila jako investici pro budoucnost. Ale po úvodních duelech na lavičce se Král od postupové bitvy v Genku v předešlém kole Evropské lize stal nepostradatelným dílkem sestavy Slavie, což korunoval vyrovnávací trefou v Seville. V úterý se pak dočkal nominace do národního týmu a nyní doufá ve vyšperkování skvostného týdne.

„Nemyslím si, že bychom si neměli věřit. Považuji za skvělou výhodu, že máme zkušenost z první konfrontace. Osobně jsem za nic moc rád, protože tam byla výjimečná atmosféra. Doma před vyprodaným stadionem zkusíme Sevillu napadat, být aktivní a snad se nám podaří vstřelit gól, což by nám hodně pomohlo," doufal Král v úspěch.

Slavia potřebuje v odvetě vyhrát, nebo remizovat při maximálně jednom inkasovaném gólu. Opakování výsledku z prvního duelu bude znamenat prodloužení, prohra posune do dalšího kola Sevillu. Pokud Pražané bitvu se španělským pětinásobným vítězem soutěže zvládnou, může se Král těšit na tři mimořádně atraktivní protivníky v rychlém sledu. Po reprezentačních konfrontacích s Anglií a Brazílií totiž přijde na řadu další díl Evropské ligy.

„Koukám jen k Seville. Je to největší zápas mojí kariéry. Snažím se připravovat hlavně v hlavě, protože si velmi dobře uvědomuji, že pád může být ještě rychlejší, než vzestup," říkal Král. „Spousta lidí se v zimě pozastavovala, proč jsme Alexe kupovali. Byli jsme přesvědčení, že je hráčem pro reprezentaci. Vystupováním v tréninku, zápasech či na veřejnosti ukazuje, jak moc má vše srovnané v hlavě. Je teprve na začátku cesty," chválil Trpišovský klíčového záložníka, na němž bude z velké míry záviset ve čtvrtek večer pohárový osud Slavie.