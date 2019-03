Chelsea, Arsenal nebo Valencie...? Slavia chce ve čtvrtfinále EL anglický tým!

Dvakrát si před losem vyřazovacích kol marně přáli soupeře z Anglie. Teď už by si ho opravdu zasloužili. Arsenal s Petrem Čechem i Chelsea jsou znovu k mání!

„Soupeř z Anglie nám při cestách Evropou stále chybí. Nevím, kdy jindy na něj narazit, když ne teď," usmívá se trenér Jindřich Trpišovský. And then there were eight!

Trenér Jindřich Trpišovský byl po vítězné gólu hodně zadýchaný

Tady je sedm potenciálních soupeřů pro jeho tým:

Chelsea - Šestý tým Premier League bude triumf v Evropské lize dost možná potřebovat k vytouženému postupu do Ligy mistrů. Francouz Giroud je s 9 góly nejlepším střelcem EL. V osmifinále vyřadila Dynamo Kyjev (doma 3:0, venku 5:0).

Arsenal - Čtvrtý tým Premier League nasazuje v pohárech do branky Petra Čecha. Český gólman netají, že se upíná k zisku poslední trofeje před letním ukončením kariéry... V osmifinále vyřadil Rennes (venku 1:3, doma 3:0).

Valencie - Sedmý tým španělské ligy zachránil postup až ve třetí minutě nastavení. V osmifinále vyřadila Krasnodar (doma 2:1, venku 1:1).

Villarreal - Populární Žlutá ponorka hraje doma o záchranu (aktuálně je na 17. místě), ale v Evropě potvrzuje kvality španělské ligy. V osmifinále vyřadil Petrohrad (doma 3:1, venku 2:1).

Co se dělo v šatně Slavie po zápase? Takový pokřik dlouho nepamatuji, říká Tomáš Souček

Neapol - Juventus o titul zase nepřipraví, ale druhé místo jí v Serii A patří. V osmifinále vyřadila Salcburk (doma 3:0, venku 1:3).

Frankfurt - Z páté příčky v bundeslize útočí na postup do Ligy mistrů. V osmifinále vyřadil Inter Milán (doma 0:0, venku 1:0).

Benfica Lisabon - Lídr portugalské ligy, o titul se přetahuje s Portem. V osmifinále vyřadila Dinamo Záhřeb (venku 0:1, doma 3:0 po prodloužení).

Slávisté si užívají, jak senzačně vyřadili v Evropské lize Sevillu

