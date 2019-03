Šílený zápas, shodli se Trpišovský i Machín po osmifinálovém dramatu. První v euforii, druhý zklamaně

Slavistická euforie neměla hranic ani konce. Smutek Sevilly také ne. „Šílený zápas,“ ulevil si španělský kouč Pablo Machín, když sto dvacet minut trvající osmifinálové drama v pražském Edenu skončilo. Pro jeho tým smolně, protože si vlastním gólem podepsal ortel a na evropské scéně skončil. „Víc snad už nemůžeme zažít. Dát vítězný gól ve 119. minutě proti severní tribuně šestému klubu světa, to je opravdový vrchol,“ rozplýval se naopak v euforii slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia šokovala Sevillu a slaví postup do čtvrtfinále

Aby ne, když v Edenu padla Sevilla. V žebříčku světových klubů skutečně šestá na světě.

„Její hráči jsou techničtější, dokonalejší, nebezpečnější v šestnáctce, ale my měli větší srdce a touhu," připomínal kouč Pražanů, co osmifinálovou konfrontaci rozhodlo.

„Věděli jsme, že si nemůžeme tuhle partii jen užít, ale musíme ji odbojovat a odválčit. V tom byla naše šance vyrovnat se jejich dovednostem," prozrazoval Trpišovský, co připomínal svým hráčům a co oni během 120 minut naplnili.

Proto je Slavia po devatenácti letech zase ve čtvrtfinále druhé nejprestižnější evropské pohárové soutěže.

Bál se, aby neskončil na tribuně

„Když jsme dali čtvrtý gól, proletěla mi hlavou skrumáž před Vaclíkovou bránou. Díval jsem se okamžitě na pomezního, zda snad nezvedne praporek. Nezvedl, hlavní ukázal na půlící čáru a já z naší lavičky vyrazil na hřiště. Pak jsem si uvědomil, že jsem opustil vyhrazenou zónu a že bych mohl třeba také skončit na tribuně. Upaloval jsem zpátky tak rychle, že tolik zadýchaný jsem dlouho nebyl," líčil slávistický trenér okamžiky nevýslovného štěstí, který prožíval.

Vyřadil Sevillu, postoupil do čtvrtfinále, přesto odmítal, že by šlo o vrchol jeho trenérské kariéry. Natož že by snad šlo o vrchol jeho slávistického angažmá.

„Doufám, že ten ještě přijde. Máme velké cíle a velký sen, který jsme ještě nedotáhli do konce. Mistrovský titul," prozradil, po čem touží ze všeho nejvíc.

Moment, na který nezapomene

Jeho španělský kolega na titul nemyslí, ale po čtvrtfinále Evropské ligy samo sebou toužil „Věřil jsem, že když dáme tři branky, budeme mít postup zajištěný. Jenže gól v poslední minutě přinesl klíčový moment naší konfrontace, na který mnoho let nezapomeneme," nemohl Pablo Machín dost pochopit, že jeho favorizovaní svěřenci, historicky nejúspěšnější celek soutěže, odvetu nezvládli.

„V jediné minutě všechny naše naděje ," posteskl si Machín nad smolným okamžikem, pod nímž se podepsali Traore a hlavně Kjaer, jemuž byl rozhodující gól nakonec připsán.

"Ale pro osud tohoto osmifinále byl rozhodující už první zápas u nás v Seville. Tam jsme měli být efektivnější, doma jsme měli proměňovat šance, které jsme si připravili a postup bychom měli zajištěn," připomínal první střetnutí před týdnem ve Španělsku.

Jedno však uznával. „Slavia se přizpůsobila naší hře a reagovala na ni. Fyzickým nasazením, důrazem i tím, že nasadila tolik záložníků. Proto nás sevřela a nakonec postoupila," loučil se trenér pětinásobného vítěze Evropské ligy s Edenem i pohárovou Evropou.