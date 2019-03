Společná večeře a dvě piva na oslavu postupu do čtvrtfinále! Je to pohádka, juchal Souček

Byl blahem bez sebe. Je jedním ze tří odchovanců v kádru Slavie, i proto jej po postupu z osmifinále Evropské ligy zaplavila obrovská dávka emocí. Záložník Pražanů Tomáš Souček po vyřazení španělské Sevilly zářil nadšením. „Je to jako pohádka. Tohle se zapíše do historie klubu," juchal čtyřiadvacetiletý Souček.

Slavia postoupila přes Sevillu do čtvrtfinále Evropské ligy, když rozhodující branku vstřelila v předposlední minutě prodloužení. Zažil jste někdy při fotbale krásnější pocity?

Nikdy. Kdybychom postoupili po remíze 1:1, šlo by o neuvěřitelný úspěch. Ale když jsme prohrávali a dokázali zvrátit nepříznivý vývoj, přičemž postupovou branku jsme vstřelili v předposlední minutě, je to prostě pohádka. Ukázali jsme obrovskou sílu. Už poněkolikáté. Vždyť v Genku jsme prohrávali, v Seville jsme prohrávali dokonce dvakrát. A doma jsme ve čtvrtek odvraceli vyřazení. Prostě neuvěřitelné.

U rozhodující trefy znamenající postup do čtvrtfinále jste byl hodně blízko. Jak jste vnímal situaci po střele Traorého?

Balón v malém vápně před brankou Sevilly nějak poskakoval a já nevěděl, co z toho bude. Byl snad třikrát tečovaný. Já tlačil míč očima do branky. Když zapadl za čáru, byla to neuvěřitelná euforie.

Během osmifinálové odvety Slavia dvakrát vedla, ale nakonec jste v závěru druhé půle základní hrací doby tahali za kratší konec. Čemu výpadek přičítáte?

Vstoupili jsme do utkání výborně a drželi dlouho postupový výsledek. Když vstřelil Munir parádní druhý vyrovnávací gól, pro nás se nic se neměnilo, byť jsme cítili zklamání. Uvědomovali jsme si, že nesmíme za žádnou cenu inkasovat. Zvládli jsme to v závěru základní hrací doby, ale pak jsme si v prodloužení nechali dát gól, což nás stavělo do hodně svízelné situace. Vždyť před utkáním jsme si říkali, že chceme dát aspoň jeden gól a najednou jsme potřebovali vstřelit dva za dvacet minut. Že jsme to svedli umocňuje naše parádní pocity.

Do dalšího kola postoupila Chelsea, Arsenal, Valencia, Neapol, Villarreal, Benfica Lisabon a Frankurt. Kterého ze soupeřů v osudí byste si přál pro čtvrtfinále?

Jsou tam zástupci nejlepších soutěží světa. Anglie, Španělsko, Itálie, Německo... Skvělá společnost. Snem je některý z klubů Premier League. Říkali jsme už několikrát, že jde o naše přání. Tak třeba konečně vyjde nyní. Když se semkneme, může se klidně zařadit i s dalším týmem. Vždyť před osmifinále nikdo nečekal, že bychom vyřadili Sevillu. A stalo se.

Vnímáte úspěch Slavie i jako neobyčejný z pohledu celého českého fotbalu, který měl zástupce mezi osmi nejlepšími naposledy před třemi lety?

Už před zápasem jsme si v šatně říkali, že je skutečně něco výjimečného hrát doma po remíze 2:2 se Sevillou o postup. Chtěli jsme naši snahu dotáhnout, přestože Sevilla je absolutní evropská špička. Jde o večer, na který nikdy nezapomeneme.

Bude hodně složité se během šedesáti hodin zkoncentrovat přes postupovou euforii a připravit se na ligové utkání v Příbrami?

Hned po zápase byla připravená společná večeře, kde si dostatečně vychutnáme postup. V šatně jsme si všichni připili šampaňským, při večeři trenér povolil dvě piva. Přiťukneme si, probereme odvetu a od pátečního rána se budeme soustředit na Příbram. Nepůjde o nic snadného, ale nechceme zaváhat.