Lístky na Chelsea podle nových pravidel. Spravedlivější systém nás nenapadl, píše Tvrdík

Bude to obrovská událost. Až se 11. dubna ozve úvodní hvizd prvního čtvrtfinálového zápasu Evropské ligy mezi Slavií a Chelsea, domácí tým požene do boje podobně jako se Sevillou až po střechu narvaný Eden. A boj o lístky bude stát za to. Zájem je tak obrovský, že předseda představenstva úřadujícího lídra české ligy Jaroslav Tvrdík přišel s upřesňujícími informacemi týkajícími se právě prodeje vstupenek na fotbalový svátek.