Slavia se neodvolá, sektory proti Chelsea zkouší zachránit žádostí o odklad trestu

Radovali se, že mají vyprodáno. Vzpětí však pro Slavii minulý čtvrtek vyvstal velký problém. Proti Chelsea bude mít uzavřenou část tribuny Sever, kde sídlí kotel. UEFA pražský klub potrestala za výtržnosti v únorovém utkání s Genkem. Navíc Slavii uložila pokutu 32 000 eur (asi 825 000 korun), belgický celek zaplatí za nepřístojnosti svých příznivců 20 000 eur (516 000 korun).

"Klub se odvolá. O dalších krocích budeme informovat," avizoval na twitteru šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Slavia dnes obdrzela zduvodneni trestu za Genk. Vzhledem k tomu, ze o odvolani by nebylo rozhodnuto do dne zapasu a soucasne by nemelo podle pravniku sanci na uspech, klub zada UEFA jen o odklad trestu. Jednim z duvodu je, ze nebyla zadna indikace o trestu pred zahajenim prodeje. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 2. dubna 2019

K dalšímu posunu došlo až během úterý, kdy pražský klub obdržel zdůvodnění trestu za duel s Genkem.

"Vzhledem k tomu, že o odvolání by nebylo rozhodnuto do dne zápasu a současně by nemělo podle právníků šanci na úspěch, klub žádá UEFA jen o odklad trestu. Jedním z důvodů je, že nebyla žádná indikace o trestu před zahájením prodeje," vysvětluje Tvrdík.

"Máme příslib, že o žádosti o odklad trestu se rozhodne co nejdříve. Stále věříme, že si tento svátek fotbalu užijeme ve slavnostní atmosféře plného stadionu. Na vrácení peněz je času dost, naděje umírá poslední. Moc bych si ale přál, abychom podobnou situaci řešili naposledy," dodává šéf klubu.

Pokud by Slavia s žádostí uspěla, na Chelsea by dorazila maximální možná návštěva, navíc by odpadlo vracení peněz za vstupenky prodané do uzavřených sektorů.

Utkání se hraje ve čtvrtek 11. dubna od 21:00.