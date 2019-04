Měl jsem být trpělivější, říká Jarošík o angažmá v Chelsea a vzpomíná na Mourinha

Sledujete i po letech výsledky a dění v Chelsea? Nebo jste si za půl roku nevytvořil ke klubu tak silné pouto?

Zajímám se o výsledky, dění v týmu i trenéra Sarriho. Jeho problém, z mého pohledu je, že při všech předešlých štacích byl až na Neapol v menších klubech. A teď skočil do Chelsea, což je jiný kalibr. Každý hráč je obrovskou individualitou, roli zřejmě hraje i určitá jazyková bariéra. Pokud vím, má k ruce překladatele. Možná se necítí komfortně a hráči to asi cítí.

Upoutal vás trenérský styl Maurizia Sarriho?

Ano. Mám o něm výborné reference. Nedávno jsem byl na stáži v klubu, jehož hlavní trenér je se Sarrim ve styku, jsou kamarádi a v minulosti spolupracovali, tudíž jsem měl příležitost získat dost jeho myšlenek. Myslím, že v Chelsea to zatím úplně nenaladil, jak umí a jak by si představoval. Zejména, co se týká kabiny. Ale to je normální. Když v klubu jako Chelsea nejsou výsledky, tak se někteří hráči stáhnou, otočí zády.

Manažer fotbalové Chelsea Maurizio Sarri.

Jon Super, Reuters

V průběhu jara se spekulovalo o Sarriho odvolání. Je jeho setrvání ve funkci důkazem, že klub věří jeho filozofii?

Pro klubové giganty platí, že trenéry neberou nahodile. Vybírají je dlouhodobě, sledují jejich práci. Určitě si monitorovali hru, kterou Sarri svým předchozím týmům ordinoval. Ale trpělivost určitě není nekonečná.

Výsledky jsou zatím kolísavé. V lize je Chelsea třetí, vypadla z FA Cupu i Ligového poháru. Jen v Evropské lize oslňují a z deseti zápasů mají devět výher a jednu remízu.

V klubu je obrovské očekávání z hlediska trofejí v každé sezoně bez ohledu na fakt, zda jde o ligu, poháry v Anglii či v Evropě. Přijde mi, že na evropské scéně jsou uvolněnější, prochází soutěží poměrně v klidu. Možná nyní kladou větší důraz na Evropskou ligu a vidí v celkovém vítězství šanci na Ligu mistrů. Každopádně rozpoložení má daleko k ideálu.

Eden Hazard přijímá gratulace od spoluhráčů

Tony O'brien, Reuters

Jste s někým z Chelsea i po letech v kontaktu?

Ne. Pokud vím, nikdo z doby mého působení není ani v realizačním týmu. Jedině by se po sezoně vrátil Petr Čech....

Jaké jsou vlastně vzpomínky na půl roku, který jste v Londýně prožil?

Krásné, nejsem nijak zapšklý. Chtěl jsem vždy být součástí tak velkého klubu. Ale není snadné hrát za gigant jako je Chelsea. Fotbalově mi to angažmá obrovsky pomohlo.

Z hlediska poměru zápasů a získaných trofejí by se dalo dokonce hodnotit jako nejúspěšnější ze všech.

Dvě trofeje jsou krásné. Někdo tam hrál deset let a nic nevyhrál. Ale já vždy preferoval místo v základu. Když se člověk podílí výrazněji na úspěchu, je radost větší. V Chelsea tehdy bylo dvacet reprezentantů. Klub se stával světovým. Byl to začátek výjimečné éry. Mourinho vytvořil tým, který se zapsal zlatým písmem do historie Chelsea i světového fotbalu. Dosud na borce jako je Terry, Lampard či Drogba vzpomínají. Sice si mohou koupit kohokoliv, ale stejně takový tým znovu postavit nedokázali. Byl jsem asi v jednom z nejsilnějších ročníků. Bylo těžké se prosadit. Člověk musí mít trpělivost. Já ji moc neměl.

Říkal jste si někdy, že jste se měl víc kousnout, vydržet delší dobu i za cenu sezení na lavičce a mohl jste s Chelsea posbírat trofejí ještě více, možná získat významnější roli?

Od pěti let do osmadvaceti jsem hrál pravidelně. Každý víkend zápas. Někdy dvě utkání v týdnu. A najednou byla moje porce minut mnohem skromnější. Při předešlých angažmá na mě hra stála. A v Chelsea jsem seděl mezi náhradníky, nebo na tribuně, protože tehdy chodili na lavičku jen čtyři hráči. Ale jen trénink s těmi skvělými fotbalisty mě posouval. Každý z těch borců stál deset patnáct milionů liber, každý byl v reprezentaci. Nikdo mě tehdy nevyhazoval. Ale já chtěl hrát. Proto jsem odešel. A asi bych se nyní rozhodl stejně.

José Mourinho během působení v Chelsea.

Twitter

Tehdejší trenér Chelsea José Mourinho o vás měl enormní zájem. Zazlíval jste mu, že vám nedal větší šanci?

Doneslo se ke mně, že prvně jsem ho zaujal, když jsme se Spartou v Lize mistrů porazili jeho Porto. Já tehdy dával gól a na další nahrával. Později v dresu CSKA proti Chelsea jsem odehrál asi životní zápas v Lize mistrů. Jenže jsem přišel do rozjetého týmu. K tomu se pral s angličtinou, řešil bydlení. Mourinho navíc moc nestřídal. Ani neměl důvod. Pořád jsme vyhrávali. Je třeba si uvědomit jména, která byla kolem. Terry, Lampard, Makélélé, Gudjohnsen, Tiago, Carvalho. V létě pak přišel Essien, Robben. Bylo to hrozně těžké.

Do Chelsea jste šel z CSKA Moskva jako nejlepší záložník ruské ligy, navíc jako autor nejkrásnějšího gólu soutěže za sezonu. Prostě hvězda. Brali vás tak v Chelsea?

Přišel jsem krátce po vzájemném zápase v Lize mistrů, v němž jsem měl snad šest střel na Petra Čecha. Prohráli jsme fakt smolně. Možná si mě trošku pamatovali. Ale ruskou ligu asi tehdy moc nebrali. Nicméně já si po výborném roce v Rusku na Chelsea věřil. Byl to ale obrovský skok. A já neměl herní rytmus. Člověk třeba měsíc čeká na zápas, a pak musí ukázat co nejlepší výkon. Ne standard, ale prostě to nejlepší.

Ukázalo se jako problém, že jste přestupoval v lednu, kdy měla ruská soutěž volno?

Byl jsem měsíc bez tréninku. Jasně, udržoval jsem se, ale najednou jsem byl v Chelsea. V Anglii byla sezona v plném proudu. Když dnes má někdo přestupovat v rozehrané soutěži, tak ho nabádám, ať si to pořádně rozmyslí.

Představovalo v boji o místo úlevu, že jste měl v šatně krajana?

Přítomnost Petra Čecha byla důležitá. Ale zase na nějaké kávičky a poznávání Londýna nebylo pomyšlení. Hrálo se středa sobota, nebylo moc času. Z tréninků jsem chodil vyždímaný, byl to boj o místo. Abych se dostal do nominace k utkání, musel jsem být v přípravě nejlepší. Tudíž jsem hodně odpočíval. A taky se pral s angličtinou.

Zápasy za Chelsea 14 startů v Premier League, 436 minut 3 starty v Ligovém poháru, 63 minut 3 starty v FA Cupu, 202 minut

Šlo o velkou překážku?

Je třeba se nejen domluvit, ale hovořit perfektně. Já jsem uměl česky, rusky, trošku německy. Nebylo to ideální. Setkání s fanoušky byla častá, mediálních povinností mnohem víc než na minulých angažmá. Něco, co jsem nezažil. A mnozí další spoluhráči rovněž. Prostě velkoklub se vším všude. Neexistovalo, že bych řekl, že se mi nechce na rozhovor nebo mezi příznivce.

Stihl jste se vůbec za těch sedm měsíců, které jste v Londýně do odchodu na hostování prožil, zabydlet?

To byl další faktor. Já moc nevěděl, kde vybrat bydlení. Hledal jsem něco mezi tréninkovým centrem a stadionem. Našel jsem dvojdomek. Nezařízený, což byla chyba. Objednané zboží dovezou v Anglii za měsíc, za dva. Takže jsem spal na matraci hozené na zemi, večeřeli jsme na krabicích. Velké poučení, protože šlo o další starosti navíc, které jsem musel řešit.

Jiří Jarošík Rodák z Ústí nad Labem (27. října 1977) během kariéry oblékal dres Sparty, Liberce, CSKA Moskva, Chelsea, Birminghamu, Celtiku Glasgow, Samary, Zaragozy a Alavése. Čtyřikrát vyhrál titul se Spartou, dvakrát ve Skotsku se Celtikem, jednou v Rusku s CSKA a jednou v Anglii s Chelsea. Ve sbírce má i trofej za vítězství v Anglickém Ligovém poháru, Skotském pohár a za Superpohár z Ruska. Aktuálně působí jako asistent trenéra v Ružomberoku.

Byl jste součástí týmu, který pro Chelsea získal titul po padesáti letech. Cítíte i s odstupem hrdost?

Šlo o krásné okamžiky. Z oslav mám spoustu fotek, dorazil i táta. Chodili jsme po jednom na trávník před vyprodaný stadion, moderátor představoval i fyzioterapeuty, kustody, maséry... Prostě celý realizační tým. Mourinho to tak chtěl, aby si fanoušci uvědomili, kdo všechno má na úspěchu zásluhu. Pak jsme jezdili otevřeným autobusem po městě, všude byly tisíce lidí. Dorazily klubové legendy, které vyhrály titul před padesáti lety. To mě dojalo, že si na ně klub vzpomněl. Když bylo desetileté výroční od našeho titulu, zvala mě Chelsea na oslavu. Já ještě hrál ve Španělsku. Tak snad si na mě vzpomenou až to bude dvacet let.