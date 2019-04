Ať se Hazard těší! Sešívaný Robocop nechce být v životním zápase za kužel

Chelsea asi všichni dobře znáte. Byla tedy příprava na ni něčím jiná?

Byla trochu specifická. Trénujeme různé věci, sledujeme videa. Nevíme, v jaké sestavě soupeř nastoupí. Všichni ale víme, proti komu hrajeme. Chelsea známe ze zápasů v Evropě i v Premier League. Není jako třeba Genk, který jsme všichni viděli poprvé. Stojí proti nám extra kvalita a pokusíme se s ní důsledně popasovat a uhrát co nejlepší výsledek.

Berete Chelsea jako největší zápas kariéry?

Asi ano. Hrál jsem teď proti Brazílii, ale přece jen šlo o přátelské utkání. Teď je v sázce postup do semifinále Evropské ligy. Když vezmu, jaké má Chelsea hvězdy, bude to největší zápas kariéry. Doufám, že ho zvládneme a budeme všichni spokojení.

Pokud nastoupí Eden Hazard, bude hrát na vás. Nemáte obavy...?

Mám velký respekt, ale ne strach. Když udělá v Premier League z pěti obránců najednou kužely, nebude překvapením, pokud ho udělá z jednoho obránce, který hraje českou ligu. (úsměv) Ale není proč se bát. Pokud nastoupí, budu mu chtít ukázat, že tady se taky umí hrát fotbal. Chci mu zápas co nejvíc znepříjemnit. Těším se a doufám, že i on se má na co těšit.

Může být vaše výhoda, že Chelsea hrála v pondělí s West Hamem a v neděli ji čeká Liverpool?

Četl jsem vyjádření trenéra Sarriho, který si stěžoval, že jim Premier League neumožnila zápasy přeložit. Nějaké změny v sestavě určitě udělá. Ale my máme program podobný. Hrajeme v neděli derby se Spartou, což je pro nás asi stejný soupeř jako pro ně Liverpool. Ani pro nás není jeden nebo druhý zápas důležitější. Chceme vyhrávat ve všech soutěžích.

Nevýhodou naopak je, že máte uzavřenou část hlediště.

Tribuna Sever je náš hnací motor. Proto nás v kabině hrozně mrzí, že nám zavřeli tři sektory. Nedá se ale nic dělat, snad už se trest nebude opakovat. Mít na takovém utkání o dva tisíce lidí méně je ohromná škoda. Tak velký zápas se tady třeba dalších deset let hrát nemusí. I když věříme, že zase přijde.