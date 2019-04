Nebezpečný zápas, varuje Sarri před Slavií. Angličany však zajímá jen opilec

Čtvrtfinále proti sešívaným? Okrajové věc. Probrat je třeba fotbalového opilce.

Jak v úterý dopoledne oznámila stanice SkySports, Daniel Drinkwater řídil pod vlivem alkoholu. Anglický záložník proto stane 13. května před soudem ve Stockportu.

Bude se hrát na krev, říká o souboji s Chelsea obránce Vladimír Coufal

Sport.cz

„Nic o případu nevím, není to přece moje chyba. Chci se bavit o fotbalu," usmál se Maurizio Sarri, když první otázka na Drinkwatera padla.

Marně. Ačkoliv mistra ligy s Leicesterem postavil pouze jednou za celou sezonu, téma číslo jedna bylo nastoleno. Italský kouč zkoušel vysvětlit, že se mu Drinkwater nehodí do způsobu hry, že mu již v létě na rovinu řekl, aby si našel jiné angažmá. Další otázky na opilce jen pršely.

Hazard a spol. jsou unavení, změny budou

Ani druhé téma se čtvrtfinále netýkalo. Chelsea se prý má s hvězdným Edenem Hazardem bavit právě v den zápasu o jeho případném přestupu do Realu Madrid, takže co na to kouč...?

„Nepřichází v úvahu, nechci se tím vůbec zabývat! Je tady Evropská liga, naše priorita. Chci, ať se všichni soustředí jen na zápas," durdí se Sarri.

Fotbalisté Chelsea v Praze

Radim Vaculík, Sport.cz

Je na pochybách, zda Hazarda v Edenu vypustí na hřiště.

„Nevím, jestli nastoupí. V úterý měl trénink jenom v posilovně a tělocvičně. Před cestou do Prahy byl trochu unavený jako ostatní, kteří v pondělí odehráli proti West Hamu celých 90 minut. Počkám do tréninku ve čtvrtek dopoledne a pak se rozhodnu," avizuje trenér.

A pokud je řeč o Slavii...?

„Čeká nás velmi nebezpečný zápas. Slavia je tým, který vstřelil šest gólů Seville. Musíme být kompaktní a bránit velmi pozorně. Útočí klidně v šesti hráčích. Jsou nebezpeční hlavně v protiútocích, na které si musíme dát velký pozor," varoval před kvalitami sešívaných.

Italský kouč i v Praze opakuje výhrady, že jeho tým musel hrát v pondělí. Navíc ho hned v neděli čeká velký zápas s Liverpoolem.

„Vyměníme pravděpodobně asi pět, nebo šest hráčů," avizuje Sarri před večerní bitvou v Edenu.