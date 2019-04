Nemáme se za co stydět, vědí slávisté po těsné prohře. Na lepší tým jsme zatím nenarazili, zní z Chelsea

Aspoň remízu s týmem absolutní světové špičky měli na dosah. Dokonce i gól, který by je posunul do vedení. Fotbalisté pražské Slavie až v samém závěru úvodního utkání čtvrtfinále Evropské ligy jednou chybovali a tvrdě zaplatili. Londýnské Chelsea po velmi odvážném výkonu podlehli 0:1. „Nemáme se za co stydět! Zklamaní jsme jen z inkasovaného gólu, který přišel až v závěru,“ poukazuje záložník Petr Ševčík, jeden z hrdinů v sešívaném dresu.