Utrápená Chelsea lajdácká od úvodního hvizdu. Slavia ukázala kvalitu, zasloužila si víc, píší britská média

První střela mezi tři tyče ze strany Chelsea přišla teprve krátce poté, co do hry naskočil Eden Hazard. Tomu server BBC Sport připisuje velký vliv na to, co se na trávníku dělo. Po jeho příchodu na hřiště londýnský klub více hrozil a hrál s větší intenzitou.

BBC ale Chelsea dvakrát nechválí. Spíše naopak. Začátek zápasu popisuje ze strany Blues jako lajdácký v držení balónu. Slavia naopak hrála s intenzitou, s níž měla Chelsea problém se vyrovnat, a v celém utkání ukázala dostatek kvality.

Jindřich Trpišovský prozradil, co si řekl s trenéry Chelsea po zápase

Sport.cz

Guardian chválí energii sešívaných a největší šance vidí v pokusech Traorého a Bořila. Vstřelený gól naopak vnímá jako něco, co bylo zcela proti dosavadnímu průběhu hry. Slavia si podle něj zasloužila víc, neboť svým úsilím gigantovi nedovolila vytvořit si dostatek jasných příležitostí.

Nejlepší na hřišti Bořil, Masopust a Willian

Ani v číselných hodnoceních hráči Slavie za těmi z Chelsea nezaostávají - naopak. V hodnocení serveru Sky Sports získali hned dva hráči Slavie, Lukáš Masopust a Jan Bořil, nadprůměrnou sedmičku, zatímco na straně Chelsea tuto známku obdržel pouze muž zápasu dle tohoto webu, Willian.

Byli jsme fantasticky připraveni a vlítli na ně, škoda toho gólu v závěru, mrzelo Petra Ševčíka

Naopak pětku, nejnižší známku udělenou v tomto utkání, dostali hned čtyři hráči na straně Chelsea (Jorginho, Kovačič, Pedro, Giroud) a pouze jeden na straně Slavie (Vladimír Coufal).

Sarri je rád, že tým umí trpět

Ostudu si Slavia rozhodně neudělala. Naopak. Britská média sice nyní vidí výhodu na straně Chelsea, ovšem zdůrazňují, že duel ještě není u konce. BBC Sport upozorňuje na to, že Slavia měla v součtu více střel i střel na bránu, Guardian na její velkou útočnou sílu i ve venkovních zápasech, což sám manažer Maurizio Sarri demonstruje na příkladu utkání v Genku, kterému na jeho hřišti dokázali sešívaní nasázet čtyři branky.

Ukazuje se, že umíme hrát fotbal a nemusíme se ničeho bát, říká Jan Bořil

Právě Sarri hodnotil celý zápas jako velmi obtížný. „Bylo to velmi těžké utkání. Mám opravdu radost z toho výsledku i z výkonu, protože momentálně umíme trpět. V minulosti jsme to v těžkých momentech zápasu. Teď už jsme schopni zůstat v nesnázích, aniž bychom se vzdali," je spokojen manažer Blues.