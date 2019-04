I kdyby šance byla jedno procento, pokusíme se o zázrak, burcoval Trpišovský po tréninku na Chelsea

Nikdo ještě v probíhajícím ročníku Evropské ligy nedokázal Chelseaa porazit. Pokud chce fotbalová Slavia pomýšlet na postup do semfinále, nemá jinou alternativu, než jako první složit londýnské mužstvo na lopatky, přestože odveta čtvrtfinále se ve čtvrtek hraje na domácí půdě anglického týmu. "Na úvod tréninku jsme se kochali, kde jsme se to octli. Ale ve čtvrtek si nikdo nepůjde zápas užít. Bude to válka, z níž chceme odcházet jako vítězové," říkal Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, po středečním tréninku na Stamford Bridge.