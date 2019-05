To je příběh! Čtyřikrát sestoupil z Premier League, ale kariéru zakončil s trofejí pro vítěze Evropské ligy nad hlavou

Nevídaný příběh má za sebou fotbalový brankář Robert Green, který byl mnohými dlouho považován za smolaře. Hned čtyřikrát během své více než dvacet let dlouhé kariéry sestoupil se svým týmem z nejvyšší anglické soutěže, nyní ale odchází jako vítěz - přesto, že jím oficiálně vlastně není.

Robert Green má za sebou pořádně dlouhou kariéru. Prošel několika anglickými kluby a mnohými fanoušky by mohl být i přes často skvělé výkony nejspíš považován za smolaře - hned čtyřikrát v kariéře totiž zažil sestup z Premier League, a to s Norwichem, West Hamem a dvakrát i s Queens Park Rangers. Zachytal si třeba i v Leedsu, ví také, jaké to je reprezentovat svoji zemi na mistrovství světa.

V národním týmu ale díru do světa neudělal. Nechtěně se proslavil, když v jediném odchytaném zápase na MS 2010 proti USA chyboval a inkasoval z dalekonosné a nepříliš výrazné střely Clinta Dempseyho. Ta mu vypadla z rukavic a doklouzala až do brány. Anglie tehdy se Spojenými státy remizovala 1:1.

Nikdy za Blues nechytal, přesto slavil

Od léta 2018 působí Green v Chelsea jako třetí brankář (či možná spíše čtvrtý, protože se na jeho pozici pomalu dere mladičký Jamie Cumming, který právě v Evropské lize čekal na svou šanci z lavičky v zápasech, kdy chytal Caballero, i ve finálovém utkání).

Za londýnský klub neodchytal jediný soutěžní zápas a během patnácti utkání, do kterých Chelsea v letošním ročníku Evropské ligy zasáhla, nebyl jedinkrát dokonce ani mezi náhradníky na lavičce. A nefiguroval ani na soupisce pro středeční finálový zápas proti Arsenalu.

Medaili tedy po výhře 4:1 nedostal, svět ale obletěly obrázky toho, jak Green se svými spoluhráči v dresu slaví a dokonce pozvedá trofej pro vítěze Evropské ligy nad hlavu.

Nyní se rozhodl v 39 letech kariéru ukončit. „Být součástí týmu a oslav s tak skvělou partou hráčů po triumfu v Evropské lize se zdá být tím správným způsobem, jak ukončit to, co pro mě bylo úžasnou cestou," napsal na svůj Twitter a připojil poděkování všem svým bývalým klubům i svým blízkým.

Jedno je jisté: Rob Green končí jako vítěz, i když si medaili na krk pověsit nemohl.