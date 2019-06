Další úspěch Slavie! Její opora byla vybrána do nejlepší jedenáctky Evropské ligy

Tou je přítomnost jednoho z jejích hráčů v sestavě roku v rámci Evropské ligy podle serveru WhoScored.com. Tím, kdo se zařadil po bok hvězd, jakými jsou Olivier Giroud nebo Willian, je Michael Ngadeu-Ngadjui, stoper Slavie, který se během bojů pražského klubu v Evropské lize vyznačoval značnou spolehlivostí v obranných zákrocích a dobrým čtením hry.

V sestavě roku ale dost možná chybí některá jména, která by tam mnozí fanoušci očekávali. Nepřítomnost Edena Hazarda by se teoreticky ještě dala vysvětlit tím, že belgická hvězda do utkání Evropské ligy často nastupovala až v jejich průběhu, nebo je sledovala úplně z lavičky.

Víc zarážející je nejspíše nepřítomnost Luky Joviče, který letos nejen v Evropské lize předváděl vynikající výkony. Těch si všiml i Real Madrid, který v úterý oznámil, že se s Eintrachtem dohodl na přestupu 21letého Srba.