Cestovní trable jako Jablonec už prožil i Liberec. Vzbudili nás a šli jsme na zápas, popisoval Nezmar

Jablonec má za sebou strastiplnou cestu do Arménie k úvodnímu utkání 2. předkola Evropské ligy proti Pjuniku Jerevan, s nímž se utká dnes v 15.30 SELČ. Podobně svízelnou cestu si před dvanácti lety vytrpěli i fotbalisté Liberce, kteří se v roce 2007 střetli s Tobolem Kostanaj v rámci 2. kola Poháru Intertoto. Do dalekého Kazachstánu tehdy hráči Slovanu vyrazili kvůli potížím s letadlem o 21 hodin později, než bylo původně v plánu!

„Dorazili jsme šest a půl hodiny před zápasem. Dopravili jsme se na hotel, poobědvali a šli jsme se na hodinku natáhnout. Ale to byl takový spánek nespánek. Když nás vzbudili, vůbec jsme nevěděli, kde jsme a šli jsme hrát zápas," popisoval tehdy nepříjemnou komplikaci útočník Slovanu Jan Nezmar.

Liberečtí před dvanácti lety k sobotnímu zápasu vyrazili již ve čtvrtek večer, do Asie měli odletět z Pardubic dvě hodiny po půlnoci a v sedm hodin ráno českého času již měli být na místě. Realita? Kvůli zrušenému letu noclehovali v Pardubicích, pak prožili nekonečné celodenní čekání na náhradní let, zpestřené jedním tréninkem.

Fotbalisté Jablonce marně čekají na své letadlo...

fkjablonec.cz

„Nebylo to nic příjemného. Když jsme dorazili v pátek po půlnoci do Pardubic, tak nám řekli, že neletíme. Až v osm ráno. Po snídani přišla informace, že je to posunuté. Tak jsme šli trénovat a dopoledne uběhlo celkem rychle. Odpoledne jsme měli postupně odjezd každé dvě hodiny. Takže to bylo ve znamení balení věcí, návratu na pokoje v hotelu a ležení... A když jsme konečně před půlnocí dorazili na letiště, přišla zase nová zpráva, že letíme v jednu. Tak jsme se různě poskládali na sedačky v hale, to bylo docela blbé. A když jsme konečně nastoupili do letadla, tak jsme v něm čekali další tři hodiny na ranveji, než nám povolili start. Ta noc bylo opravdu šílená, stejně jako ta předchozí...," vyprávěl Nezmar.

Pomohl vládní speciál

To Jablonecké ve středu spasil vládní speciál a do Arménie odletěli z Prahy nakonec „pouze" s dvanáctihodinovým zpožděním. Místo ve středu v půl deváté ráno až v půl deváté večer. Na hotel v hlavním městě Arménie Jerevanu se dostali okolo třetí hodiny ráno místního času, tedy zhruba čtrnáct hodin před úvodním výkopem.

Po cirka šestihodinovém spánku je čekala snídaně a odjezd do 125 kilometrů vzdáleného Gjumri na hotel. Tam je bude čekat další odpočinek, lehký oběd a poté vyrazí na stadion. „Místo tréninku budeme mít jenom procházku. Věřím, že to vládneme, ale bude to těžký," přiznal kouč Jablonce Petr Rada. Zápas začne v 17.30 místního času, v 15.30 SELČ.

Jak před dvanácti lety ovlivnilo náročné putování fotbalisty Liberce? „Dvě noci bez pořádného spánku se projeví na každém člověku, i když zrovna nehraje fotbalové utkání. Jsem rád, že jsme to zvládli celkem dobře. Hlavně v první půli. Po změně stran už to bylo trošku horší, ty síly nám opravdu docházely. Navíc bylo příšerné vedro. Proto myslím, že jsme před odvetou přivezli dobrý výsledek, na postup máme," hodnotil tehdy Nezmar.

Liberec tehdy v Kostanaji uhrál remízu 1:1, v domácí odvetě však prohrál 0:2 a v poháru Intertoto skončil. Jak si s neobvyklou situací poradí Jablonec?