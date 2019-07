Není to jen o nás dvou s Markem, připomíná spoluhráčům zkušený Pudil

Při vstupu na evropskou pohárovou scénu na něj hodně spoléhá trenér Jozef Weber, spoluhráči i celá fotbalová Mladá Boleslav. Vždyť třiatřicetiletý Daniel Pudil se po jedenácti letech v zahraničí vrátil se spoustou zkušeností, které by se měly jeho týmu hodit a na mužstvo Ordabasy Šymkent platit i v prvním zápase druhého kvalifikačního předkola Evropské ligy.

Hráč Daniel Pudil varoval své spoluhráče z Mladé Boleslavi před vstupem do pohárové Evropy.

Máte kolem sebe vesměs spoluhráče, kteří mají s evropskými poháry minimum zkušeností. Nebo spíš vůbec žádné. Vzpomenete si ještě, jak jste na pohárovou scénu vstupoval vy?

To už je strašně dávno. Pamatuji si, že jsme hráli s Libercem nejprve proti slovenské Dubnici a pak jsme letěli do Jeruzálema.

Situace je hodně podobná té, co čeká nyní Mladou Boleslav. Tehdy to byla také vzdálená destinace, málo známí a respektovaní soupeři...

První pohárová kvalifikační kola jsou hodně ošidná. Většinou narazíte na soupeře, který nemá jméno a není slavný ani známý, takže se bere jako povinnost, že musíte vyhrát. Teď také... Už to slyším: Poletíte do Kazachstánu, tam vyhrajete. Ale ono to tak jednoduché není.

Reminiscence na vaše začátky v pohárové Evropě?

Mně tehdy ohromně pomohli spoluhráči. Mohl jsem se na ně spolehnout, díky nim jsem byl záhy klidný.

Teď se čeká totéž od vás v Mladé Boleslavi. Jedenáct let v cizině, Liga mistrů se Slavií i belgickým Genkem, kdo jiný by měl mladé spoluhráče podržet a uklidnit?

Pochopitelně se to ode mne a Marka Matějovského čeká, ale není to jen o nás dvou. Celé mužstvo musí bojovat, běhat, jeden hráč musí pomáhat druhému. Prostě hrát tak, jako hrála Mladá Boleslav na jaře. Pak se i fotbalové přednosti dostaví a nervozita zmizí.

Bude to proti Ordabasy Šymkent opravdu tak jednoduché?

To si tedy nemyslím, protože jsme měli možnost prohlédnout si ho na videu. V útoku je soupeř hodně nebezpečný, takže si na něj budeme muset dát pozor, abychom zvládli první zápas doma, jestliže chceme postoupit dál.

Potkal jste se během dosavadní kariéry s nějakým kazašským týmem?

Ještě s Libercem jsme hráli proti Sobolu, s národním týmem jsme hráli v Astaně kvalifikační zápas. Dnes už není slabých a jednoduchých soupeřů, což platí i o Šymkentu. Ale hrajeme o Evropskou ligu, což už by samo o sobě mělo kluky patřičně namotivovat. Vždyť podobná příležitost se nenabídne každý rok.