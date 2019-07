Poučili se, přesto jim to nebylo nic platné. Fotbalisté Mladé Boleslavi letěli za soupeřem patnáct hodin

Jablonecká anabáze za pohárovým soupeřem do Arménie pro ně představovala varování. A to se fotbalisté Mladé Boleslavi vydávali ještě dál. Do 4 200 kilometrů vzdáleného Kazachstánu, kde je ve čtvrtečním podvečeru čeká odveta druhého kvalifikačního předkola Evropské ligy s čtvrtým týmem tamní soutěže Ordabasy Šymkent. I proto odletěli Středočeši raději o dva dny dříve, jenže komplikacím se stejně nevyhnuli.