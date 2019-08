Nesmíme připustit, aby nás Rumuni roztrhali, varuje boleslavský gólman

Bude na něm hodně záležet, jak si dnes večer v rumunském Giurgiu mezi tyčemi povede a nakolik svému týmu v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy pomůže. Před týdnem v dalekém Kazachstánu to v druhém kvalifikačním dějství mladoboleslavský gólman Jan Šeda svedl a pomohl Středočechům k postupu, dnes večer by se chtěl proti FCSB, jak se momentálně jmenuje někdejší Steaua Bukurešť, výkon a výsledek zopakovat.

Šanci máte, protože konstelace je vám nakloněná. Rumunský protivník se v minulých dnech a týdnech hodně trápil, v domácí lize se mu nedaří, takže je až devátý, ani v přechozím kvalifikačním kole to žádná sláva nebyla.

A navíc odvolali trenéra a zbavili se tří hráčů základní sestavy, takže asi opravdu nejsou v ideálním rozpoložení. Nastala pro nás nejlepší možná situace, proto vidíme trochu větší šanci.

FCSB - FK Mladá Boleslav, první zápas 3. předkola Evropské ligy, dnes 20.30, rozhoduje Švýcar Jaccottet, on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz

Zvláště, když váš soupeř nemůže hrát na svém stadionu. Právě v době zápasu bude v Bukurešti vystupovat skupina Metallica... Budete tedy muset do sedmdesát kilometrů vzdáleného Giurgiu.

To by mohlo představovat další malou výhodu. Jiné by bylo hrát na velkém stadionu v Bukurešti a jiné bude nastupovat v Giurgiu, kam se do hlediště vejde jen osm a půl tisíce diváků. Ale rumunští fanoušci určitě udělají patřičnou atmosféru i tam. Ale když se zařídíme, jako před týdnem v Kazachstánu, nemělo by to představovat problém. V Šymkentu jsme si řekli, že ti lidé fandí i nám a neměli jsme proto s atmosférou problém.

Pomohlo vám určitě i to, že po anabázi se zpáteční cestou z Kazachstánu jste měli o víkendu volno, neboť váš ligový zápas v Teplicích byl nakonec odložený.

Já bych v Teplicích klidně hrál, protože jsem se cítil dobře. V Šymkentu jsem moc práce neměl. Pro spoluhráče by to bylo samozřejmě náročnější, takže dobře, že se nehrálo.

Mohli jste se alespoň důkladně připravit na FCSB. Co vám trenéři u videa se sestřihy zápasů Rumunů vykládali?

Viděli jsme, že mají hodně šikovné hráče, kteří to s míčem dovedou. Takticky ale zase až tak vyspělí nejsou. Pokud podáme kompaktní výkon a nenecháme je, aby roztrhali naše rozestavění, mohl by zápas dopadnout dobře.

I vy si ovšem budete muset dávat v bráně náramný pozor na soupeřovy útočníky.

Všiml jsem si, že Rumuni mají skvělé individuality a že jsou hodně nepříjemní při standardních situacích, které si musíme pohlídat. Hlavně Tanase mi připadal hodně nebezpečný, dva hráči operující za ním ale také. Střílí z každé pozice, posílají hodně centrů do šestnáctky, takže budeme muset být ve střehu, abychom uhráli výsledek dávající naději na postup pro domácí odvetu.