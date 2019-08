Plzeň na lopatkách,,složila ji parádní trefa. K postupu má dál

Trenér Pavel Vrba vyslal od první minuty na hřiště mladého záložníka Janoška, pro kterého to byla premiéra na evropské scéně v základní sestavě. Plzeňská naděje se zapojila hned do první akce zápasu, na jejímž konci se o střelu pokusil Kopic. Začátek hostům vůbec solidně vyšel. Belgickému týmu odebírali míče, nepouštěli ho na dostřel. Jenže dlouho jim to nevydrželo...

Po čtvrthodině si notně oddechli. Famózním zákrokem je zachránil brankář Hruška, který reflexivně vytáhl nepovedený odkop Řezníka, jenž mířil mezi plzeňské tyče..

Vzhledem k tomu, že se soupeř Viktorie vrátil do evropských pohárů po dlouhých 22 letech, dorazily za ním do bruselského azylu tisíce fanoušků, kteří na rozlehlém stadionu vytvořili bouřlivou atmosféru. V 29. minutě propadli do extáze, když se parádně do horního růžku trefil Rodrigues. Portugalský útočník mohl brzy zvýšit, když se po nedorozumění plzeňských stoperů hnal sám na Hrušku. Naštěstí pro hosty však klopýtl a nezakončil.

Viktoriáni se do ofenzivy příliš nedostávali, v závěru prvního poločasu vyprodukovali pouze nepřesnou ránu Krmenčíka. Také po přestávce hrozily zprvu víc Antverpy. Plzeň se po hodině herně vzchopila, kýžený gól však nedala. Střelecky naprázdno vyšla už potřetí v řadě.