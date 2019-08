Vrba: Nechci už zažít, že bychom nehráli skupinu!

Od té doby, co vede Plzeň, ji jen jednou trenér Pavel Vrba nepřivedl do základní skupiny některého z evropských pohárů. To však bylo ještě před její zlatou érou. Před čtvrteční odvetou s Antverpami 3. předkola Evropské ligy se s Viktorií ocitl ve složité situaci. Jeho tým potřebuje smazat jednobrankové manko z Belgie (0:1), aby odvrátil vyřazení, musí dát minimálně dva góly. Jenže Plzeň se už čtyři zápasy v řadě netrefila...