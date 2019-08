Góly nad zlato! Plzeň jde proti Antverpám odvracet vyřazení. Nechci další Besiktas, přeje si Vrba

„Nejhorší je, že se ani nedostáváme do šancí. Těžko se hledá důvod, sami tomu nerozumíme. Nevychází nám kombinace, málo střílíme. Strašně nás to mrzí a štve. Ale ve fotbale prostě někdy přijdou těžké chvíle. Dostanou se do nich větší fotbalisté i kluby, než je Plzeň. Snad se po Slovácku dáme fyzicky a psychicky do pořádku, abychom postoupili. Jiná možnost není," prohlásil záložník Roman Procházka.

V pohádkové éře, která začala premiérovým titulem v roce 2011, se na evropskou scénu nedostali Západočeši pouze jednou. Před pěti lety v 3. předkole Evropské ligy nestačili na rumunskou Ploješť, což stálo místo tehdejšího trenéra Dušana Uhrina mladšího. Kouč Pavel Vrba skončil s Plzní před branami základní skupiny některého z evropských pohárů pouze jednou. V létě 2010, kdy parta kolem Pavla Horvátha teprve nabírala dech. Tehdy ji vyřadil Besiktas.

Kdo zastane roli Aleše Čermáka?

Vlastimil Vacek, Právo

„Nechci něco takového zažít podruhé! Hrát skupinu Evropské ligy nebo Ligy mistrů je pro Viktorku hodně zajímavé," prohlásil Vrba. Během dvou působení v Doosan Aréně postoupil s týmem pětkrát do hlavní fáze (3x Liga mistrů, 2x Evropská liga), navíc s Viktorií pokaždé v pohárech přezimoval. Teď se s ní ocitl ve složité situaci.

„Naše pozice není příznivá. V pohárech to ale tak bývá, jde o dvojzápas. Postoupí ten, kdo ho zvládne líp. V pomyslném poločase prohráváme, teď hrajeme doma. Doufám, že si všichni uvědomujeme, že odveta je pro nás vyvrcholením úvodu sezony a podle toho to na hřišti bude vypadat. Nedaří se nám teď finální fáze, chybí góly. Věřím však, že proti Antverpám to protrhneme a postoupíme," dodal Vrba, podle kterého Plzni citelně chybí zraněný záložník Čermák, jenž plní roli takzvané desítky, tedy podhrotového hráče.

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba má o čem přemýšlet.

Vlastimil Vacek, Právo

V zápasech, ve kterých hrál, byla Viktoria produktivní. „Momentálně hledáme, kdo by ho na jeho pozici nahradil. Sice už začal trénovat, nasadit ho proti Antverpám by ale bylo obrovské riziko, zranění by se mu mohlo vrátit," podotkl Vrba.

Stejně jako Plzni také Antverpám, které se do evropských pohárů dostaly po 22 letech, se generálka na odvetu nepovedla. V belgické lize prohrály s Charleoi. Prezentují se ofenzívním pojetím, vzhledem k náskoku z prvního zápasu v Doosan Aréně možná zvolí opatrnější noty.

„Uvidíme, s čím přijedou. Jestli zalezou a budou čekat na brejky, nebo jestli budou hrát otevřeně. Doma hrajeme líp, zlepšili jsme se už ve druhé půli v Belgii. Z toho musíme vycházet," pověděl obránce Radim Řezník.