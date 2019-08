Jen v určitých pasážích jsme předvedli nadprůměrný výkon, posteskl si Weber po vyřazení

Umocňuje zklamání z nezdaru vědomí, že rumunský tým byl při současné formě k vyřazení?

Od postupu jsme byli kousíček. Náš sen se rozplynul. Když chceme takového soupeře porazit, musíme podat nadprůměrný výkon. Nám se to podařilo jen v určitých pasážích zápasu. Navíc naši hru provázela určitá naivita. A samozřejmě je třeba využít šance, které se naskytnou, což se nám nepodařilo.

Vstup do utkání se přitom vašemu týmu mimořádně vydařil. Měli jste převahu, soupeře drželi před jeho brankou a Takács hlavou nastřelil tyčku.

Úvodních dvanáct minut v našem podání bylo nadprůměrných. Přes pravou stranu jsme podnikli několik výborných akcí, vybojovali jsme rohové kopy, jenže jsme žádnou ze situací nedokázali proměnit v gólový zápis a postupně náš tlak upadal. Hosté naopak získali převahu.

Byl pro vývoj zápasu klíčový faul Antonína Křapky v 75. minutě, kdy dostal druhou žlutou kartu a následně jste dohrávali v deseti?

S vědomím první žluté karty neměl Tonda souboj s Comanem na útočné polovině podstoupit. Byla to taktická chyba. Ale neřekl bych, že to byl klíčový okamžik. V takovém zápase je prostě potřeba udělat něco výjimečného. My jsme měli jít v úvodu do vedení a zápas by se vyvíjel jinak. I přes oslabení jsme další minuty zvládli, dokonce jsme si v posledních pěti minutách vytvořili tři či čtyři standardní situace, z nichž jsme se mohli prosadit. V třicet minut trvajícím prodloužení by se při početní převaze asi kvalita soupeře projevila přeci jen více.

Vaši svěřenci se hodně hněvali na rozhodčího kvůli neuznané brance Křapky těsně před poločasem. Jak jste situaci, kdy se prosadil v souboji s brankářem Vladem, viděl vy?

Neviděl jsem opakovaný záznam, tudíž těžko mohu něco hodnotit. Pokud sudí gól neuznal, asi šlo o faul.

Ve srovnání s nedělním ligovým duelem proti Spartě, který jste 4:3 vyhráli, se příliš nedařilo krajním hráčům. Byl to důsledek kvality protivníka?

Někteří z kluků se museli věnovat více defenzivě než při bitvě se Spartou. Třeba Coman nám dělal velké problémy, s takovou kvalitou se na domácí scéně nesetkáme. Druhým faktorem byl náboj utkání, protože někteří z kluků hráli tak vypjatý duel prvně v kariéře.

Byl jste spokojený s výkonem Ewertona, který nahradil v ofenzivě Wágnera, ale většinou míč odevzdal soupeři, a nakonec právě on „namazal" Pantiruovi na rozhodující trefu?

Zatímco proti Spartě jsem měl při nasazení Budínského, který vstřelil vítěznou branku, šťastnou ruku, tentokrát střídání nevyšlo.

Zklamaný Marek Matějovský z Mladé Boleslavi po prohraném utkání děkuje fanouškům.

Radek Petrášek, ČTK

Stejně jako při nedělním souboji se Spartou nebyl ani mezi náhradníky kanonýr Komličenko. Proč jste ho nemohl využít?

Má svalové zranění. Není to nic vážného a budeme doufat, že do nedělního utkání v Jablonci se uzdraví. Ale prognóza je nejistá.

Jak hodnotíte celkově vystoupení vašeho týmu v předkolech Evropské ligy?

Vyřadili jsme Šymkent a proti FCSB jsme sahali po postupu. I přes momentální zklamání si odnáším pozitivní pocity z fanoušků, kteří mě doslova nabili energií. Doufám, že lidé na nás nezanevřou a budou nás v ligové soutěži dál podporovat, aby za rok mohli přijít na dalšího kvalitního soupeře.