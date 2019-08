Od pondělí visel před Doosan Arénou plakát s textem: Chceme podzim v pohárech. Toto přání se však fotbalové Plzni nesplní. V čtvrteční odvetě 3. předkola Evropské ligy s Antverpami sice smazala jednogólové manko z Belgie (0:1), přesto jí to po výhře 2:1 díky pravidlu o gólu na hřišti soupeře k postupu nestačilo.

Byť soupeře přehrávala, vytvořila si spoustu šancí, nastřelila dvě břevna a díky brance Krmenčíka si vynutila prodloužení. V něm se Krmenčík trefil podruhé, jenže hosté i bez vyloučeného Secka dokázali Mbokanim vstřelit postupovou branku na 2:1.

V úspěšné éře, kterou odstartoval premiérový titul v roce 2011, se jim stalo teprve podruhé, že se jich poháry netýkají. Pro kapitána Patrika Hrošovského to tak byla smutná rozlučka. V pátek totiž nabere kurz Belgie, kde se stane posilou mistrovského Genku.

Zleva Milan Petržela ze Slovácka a Joel Kayamba z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Úvod patřil hostům

Natěšení fanoušci Antverp, které se na evropskou scénu dostali po 22 letech, nejprve Doosan Arénu rozsvítili a posléze zakouřili světlicemi. Hned v první minutě mohli slavit gól. Pokud by se hosté trefili, bylo by s Viktorií zle, k postupu by musela vstřelit tři góly.

Domácí kontrovali parádní akcí Limberského s Kopicem. Plzeň následně dostala soupeře pod velký tlak. Ve 21. minutě neudržel brankář Bolat míč, do sítě se ho nepodařilo dostat Krmenčíkovi, Kopicovi ani Hořavovi.

Poté Limberský vyčaroval báječný volej, levačkou trefil břevno. Na bránu Antverp se valil jeden útok za druhým, jenže finální fáze je v posledních zápasech velká plzeňská slabina. A když už nakonec gól před přestávkou dala, kvůli ofsajdu neplatil.

Fotbalisté Plzně Tomáš Chorý (vlevo) a Michael Krmenčík se radují z gólu v duelu 3. předkola Evropské ligy proti Antverpám.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Krmenčík dal domácím naději

Nedal ho ani Krmenčík, který zkraje druhé půle pálil z pravé strany. Pak domácí znovu orazítkovali břevno, tentokrát Havlem. Vzápětí zahodil tutovku Kalvach, stejně si vedl o chvíli později Kayamba. Sice ho přehodil, jenže míč doskákal vedle tyče.

Dát kýžený gól se viktoriánům nakonec povedlo. V 81. minutě se trefil Krmenčík a šlo se do prodloužení. V něm se brzy prosadil opět Krmenčík, vzápětí byl vyloučený hostující Seck. Jenže ve 112. minutě šokoval Doosan Arénu Mbokani a bylo po postupových oslavách.