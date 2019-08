Hrošovský dal po vyřazení Plzni sbohem. Jsem vděčný osudu, co jsem ve Viktorce zažil, řekl dojatý záložník

Zamával tribunám, vzápětí se smutným výrazem odkráčel do kabiny. Tam si z ruky sundal plzeňskou kapitánskou pásku. Naposledy. Patriku Hrošovskému v tu chvíli možná proletěla hlavou vzpomínka na léto 2009, kdy jako sedmnáctiletý teenager dorazil z Trenčína do Plzně. Ve čtvrtek večer spadla opona.

Vítězná odveta 3. předkola fotbalové Evropské ligy s Antverpami (2:1 po prodloužení) byla posledním zápasem slovenského záložníka Patrika Hrošovského v dresu Viktorie. Vzhledem k vyřazení to bylo smutné loučení.

„Slzy ještě nebyly, po zápase jsem se loučil s fanoušky. S týmem a všemi lidmi, se kterými jsem v Plzni zažil fantastické chvíle, se rozloučím v pátek. Po utkání nebyla vhodná chvíle," uvedl 27letý Hrošovský, který zřejmě už dnes odpoledne nabere kurz belgický Genk, kam přestoupil za více jak 100 milionů korun.

Plzeňský záložník Patrik Hrošovský (na zemi) a Lior Refaelov z Antverp.

Olivier Matthys, ČTK/AP

„Zahraniční angažmá jsem si vždycky přál. Po mistrovství Evropy ve Francii mi nevyšlo, ale možná jsem na něj ještě neměl. Všechno je tak, jak má být. Ale když mám teď odjet, cítím nostalgii. Vždyť Viktorku opouštím po takové dlouhé době. Jenže ve fotbale i v životě to tak chodí, na novu výzvu se těším," řekl Hrošovský, který si svoji pozici v Plzni musel tvrdě vybojovat. Přes hostování v Sokolově, Ústí nad Labem a Znojmu.

„Patrik byl v sedmnácti kost a kůže. Říkali jsme si, že bude zázrak, pokud bude hrát ligu. Ale on to svojí pílí a vitalitou dokázal, poslední roky patřil k nejdůležitějším hráčům," vysekl Hrošovskému poklonu trenér Pavel Vrba.

Plzeň opouští v pozici klíčové opory. S týmem získal tři mistrovské tituly, zahrál si Ligu mistrů, ve které dal gól slavnému Realu Madrid přímo na San Bernabéu. „V době, kdy jsem do Plzně přišel, začínala její zlatá éra. Občas jsem s áčkem trénoval, ale šance prosadit se byla minimální. Díky hostováním jsem šel herně nahoru, nakonec se mi povedlo se do áčka dostat. Jsem vděčný osudu, co jsem ve Viktorce zažil, byly to krásné chvále," prohlásil slovenský reprezentant.