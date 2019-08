Atmosféra v Edenu? S šílenstvím v Řecku se vůbec nedá srovnat, líčí Stoch

Čeká ho nejpikantnější zápas od chvíle, kdy se v létě do Řecka vrátil. Slovenský fotbalový reprezentant Miroslav Stoch dorazil do Bratislavy, aby se svým týmem PAOK Soluň zatarasil Slovanu cestu do základní skupiny Evropské ligy. „Sestavu nám trenér ještě neprozradil, ale věřím, že se na hřiště dostanu,“ říká nedávný záložník pražské Slavie v obsáhlém rozhovoru pro web Slovenského fotbalového svazu.