Útočník Antverp předvedl nepochopitelný zkrat. Klub to stálo postup do Evropské ligy

Antverpy si z Nizozemska k domácí odvetě přivezli nadějnou remízu 1:1. Jenže jejich plán začal dostávat trhlinu už v prvním poločase, kdy se během tříminutovky nechal vykartovat Dieumerci Mbokani. V druhé půli to pro přemožitele Plzně vypadalo však hodně nadějně, když se v 73. minutě zápasu trefil Didier Lamkel Zé.

Dvaadvacetiletý útočník se ale postupovou trefou nechal unést přespříliš a svou oslavu u domácího kotle přepískl. Jestli zapomněl na to, že mu sudí v 51. minutě udělil první žlutou, nebo si prostě myslel, že to mají Antverpy v kapse a bylo mu to jedno, těžko soudit. Druhá žlutá ovšem znamenala odchod do kabin a domácí hráli o devíti. Lamkel Zé při cestě do tunelu na fanoušky ukazoval vlastní dres.

Geweldig😂, deze foto met een knipoog naar de grootste clown van de avond: Didier Lamkel Zé 🤡. #AZAlkmaar #antaz pic.twitter.com/3N502e0XKM — -072- (@AZ072AZ) August 30, 2019

Alkmaar pochopitelně ucítil šanci a jedna ze 17–ti střel z druhé půle nakonec v síti přece jen skončila. V 90. minutě vyrovnal Calvin Stengs a duel šel do prodloužení. A devítičlenné skvadře Antverp pochopitelně došla pára, dostali ještě tři další góly a v konečném součtu s prvním zápasem se z evropských pohárů pakují porážkou 2:5.

To, co si Lamkel Zé po utkání vyslechl od rumunského kouče László Bölöniho, zřejmě nebylo nic moc pěkného. Jeho kolega Lior Refaelov se v pozápasovém rozhovoru nechal slyšet, že to není poprvé, co pomatenec předvedl podobný zkrat.