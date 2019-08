Slovan čekají v Evropské lize soupeři z Anglie i Turecka. Hazard je nejlepším hráčem uplynulého ročníku

O vítězi ceny pro nejlepšího hráče Evropské ligy rozhodovali trenéři 48 klubů ze základních skupin loňského ročníku a také 55 vybraných novinářů. Trenéři samozřejmě nesměli vybírat hráče ze svých týmů.

Ofenzivní záložník Hazard předstihl druhého Girouda o téměř trojnásobek bodů a navázal tak na Paula Pogbu a Antoinea Griezmanna, kteří anketu ovládli v předchozích dvou ročnících. Desítku nejlepších hráčů loňského ročníku tvoří výhradně hráči vítězné Chelsea (celkem pět hráčů), finalisty Arsenalu (dva hráči), semifinalisty Eintrachtu (dva hráči) a Benfiky (jeden hráč).

Desítka nejlepších hráčů uplynulého ročníku Evropské ligy 1. Eden Hazard (Chelsea, nyní Real Madrid) 340 bodů 2. Olivier Giroud (Chelsea) 119 bodů 3. Luka Jović (Eintracht, nyní Real Madrid) 94 bodů 4. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 65 bodů 5. Alexandre Lacazette (Arsenal) 19 bodů 6. N'Golo Kanté (Chelsea) 16 bodů 7. João Félix (Benfica, nyní Atlético) 12 bodů 8. Willian (Chelsea) 11 bodů 9. - 10. Pedro Rodríguez (Chelsea) 9 bodů 9. - 10. Sébastien Haller (Eintracht, nyní West Ham) 9 bodů Zdroj: UEFA.com

Kromě vyhlášení hráče sezony byl samozřejmě na programu i los Evropské ligy. Do něj letos nebyl zapojen žádný český tým, svých soupeřů se ale dočkal bratislavský Slovan, který nakonec čeká poměrně zajímavá skupina. Slovenský mistr byl nalosován do skupiny s tureckým Besiktasem Istanbul, portugalskou Bragou a anglickým Wolverhamptonem.

Súperom ŠK Slovan Bratislava v skupinovej fáze @EuropaLeague budú mužstvá:



🇹🇷 Beşiktaş JK

🇵🇹 S.C. Braga

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wolverhampton Wanderers FC pic.twitter.com/GkTP3eQC9M — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) August 30, 2019

K zajímavé situaci došlo ve skupině E, kam byla kromě Lazia Řím a Rennes nalosována i Kluž se Celticem Glasgow, tedy celky, které už se letos potkaly v předkole Ligy mistrů. A jejich dvojzápas byl doslova infarktový. Dlouho to totiž vypadalo, že do další fáze postoupí Celtic, který by tak narazil na pražskou Slavii, ale o svém postupu nakonec rozhodla rumunská Kluž.

Dlouhé cestování čeká slavný Manchester United. Rudí ďáblové dostali kazašskou Astanu a srbský Partizan Bělehrad. Čtvrtým účastníkem skupiny L je pak nizozemský Alkmaar.

Manažera Manchesteru United Oleho Gunnara Solskjaera čeká v rámci Evropské ligy dlouhé cestování.

Obdobně jako United je na tom i Sevilla s českým gólmanem Tomášem Vaclíkem. Tu čeká ve skupině A cesta na Kypr za APOELem a také ázerbajdžánský Karabach. Ze čtvrtého koše pak byl k těmto týmům přiřazen lucemburský Dudelange.

Letošní kat Sparty ze třetího předkola Trabzonspor se ve skupině C utká se švýcarskou Basilejí, ruským Krasnodarem a španělským Getafe. Turecký celek je jediným soupeřem českého týmu z předkola, který se probojoval až do základní skupiny.