Angličané před pohárem na Slovensku zuří: Děti? Aha, ale fousaté a s cigárem

Slovan totiž využívá možnosti pozvat do hlediště děti do 14 let. Zadarmo. Lze tedy čekat proti atraktivnímu soupeři bujaré dětské povzbuzování, píší slovenská média. Nový čas připomíná, že kapacita dvaadvacetitisícového hlediště je vyprodaná. I když to vlastně asi není přesné slovo. Zkrátka bude plno dětí.

„Jo dětí? To se vsadím, že polovina z těch, o kterých budou říkat, že jim je dvanáct, bude mít fousy a cigáro v ústech," všímají si slovenská média anglické zloby na sítích. „Nemůžu uvěřit, že tohle někdo dovolí. To jako má být trest?"

Nejslavnější slovenský klub dostal flastr za rasistické pokřiky fandů při zápasu s PAOK Soluň. „Takhle se bojuje proti rasismu ve fotbale. Místo trestu byli hloupí fanoušci Slovanu odměněni," postěžoval si další z příznivců Wolverhamptonu.

Slovan zavelel ke slovní obraně. „Tahle situace nás samozřejmě vůbec netěší. Nelze zapomínat, že kvůli trestu v zápasech s Besiktasem a Wolverhamptonem přišel náš klub zhruba o dva miliony eur za vstupné, občerstvení, suvenýry. Radši bychom hráli za normálních podmínek, ale je to prostě takhle," uvedl marketingový manažer Slovanu Tomáš Straka s tím, že klub jen využil to, co pravidla UEFA umožňují. „Bez váhání jsme tuhle možnost využili," dodal.

https://www.facebook.com/Wolves/posts/10157346955154597

Fandové v Anglii soptí dál. Wolverhampton dostal pro své příznivce na utkání pouze 200 lístků. Přednostní nákup byl umožněn těm osmačtyřiceti příznivcům-cestovatelům, kteří v srpnu vyrazili za svým týmem do zhruba 5000 km vzdáleného Jerevanu, kde Vlci hráli s Pjunikem.

Angličany nadzvedla i cena lístků. „Jejich děti zadarmo. A my za 55 liber? U nás to budou mít Slováci jen za dvacet liber. Přitom Bratislava patří mezi bohaté evropské regiony a fanoušci odtamtud si můžou dovolit víc," zlobí se jeden z příznivců. „U nás je osolte stejně," dodává další.

Slovan se čtyřmi body vede svoji skupinu před Bragou (4), Wolves (3) a Besiktasem (0).