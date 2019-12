České týmy potřebují k první patnáctce vyřazení Skotů či Kypřanů

Po čtvrtečních závěrečných zápasech základních skupin fotbalové Evropské ligy se opět o něco zmenšil náskok českých klubů před pronásledovateli v žebříčku národních koeficientů UEFA. K tuzemským týmům, kterým po skončení pohárového podzimu patří 14. místo a cílí na udržení v první patnáctce, se přiblížily patnáctý Kypr a šestnácté Skotsko. Oba tyto státy budou mít na rozdíl od Česka zástupce v jarní vyřazovací části pohárů, takže tuzemské celky potřebují, aby aspoň jeden ze soupeřů co nejdříve vypadl.

České kluby získaly v této pohárové sezoně jen 2,5 bodu a zažily nejhorší ročník za posledních 11 let. Navzdory nepovedenému podzimu, během nějž hrála základní skupinu jen Slavia Praha, zatím tuzemské týmy klesly v žebříčku pouze o jednu pozici na 14. místo. Umístění v první patnáctce, zajišťující i v přespříští sezoně pět mužstev v pohárech, ale začíná být v ohrožení.

Kypr a Skotsko ztrácejí už jen necelý bod a na rozdíl od Česka budou mít na jaře zástupce ve vyřazovací fázi Evropské ligy. Tuzemský fotbal tak potřebuje k udržení první patnáctky brzký konec aspoň jedné z těchto zemí.

Patnáctý Kypr se k Česku přiblížil už jen na 0,550 bodu a ve hře bude mít na jaře APOEL Nikósie. Jen o dalších 0,125 bodu zpět je šestnácté Skotsko, které budou ve vyřazovací fáze reprezentovat dokonce ještě dva týmy - Celtic a Glasgow Rangers.

Oběma zemím stačí k posunu před Česko uhrát aspoň jedno vítězství a remízu. Za výhru se udělují dva body, za remízu jeden a zisk se dělí počtem týmů daného státu v pohárové sezoně. Kypr i Skotsko měly ve hře čtyři zástupce, takže výhra s remízou by jim vynesly 0,75 bodu a znamenaly by předstižení Česka.

Řecko drží Olympiakos

Sedmnáctá příčka patří Řecku, které má však už větší ztrátu 1,6 bodu. Ve hře zůstal už jen Olympiakos Pireus, Řekové by tak dotáhli české kluby jen v případě, pokud by celek z přístavního města uhrál například čtyři výhry, nebo tři výhry a dvě remízy.

Pokud český fotbal zůstane v elitní patnáctce, bude mít jako doposud jistotu pěti celků v pohárech - dvou v kvalifikaci Ligy mistrů, jednoho v Evropské lize a dvou v nové soutěži, která začne v roce 2021 pod názvem Evropská konfederační liga.

V tomto ročníku se hraje o nasazení pro přespříští sezonu 2021/22, v sezoně 2020/21 už české kluby mají pět míst zaručených. Pokud by tuzemský fotbal z elitní patnáctky vypadl, přišel by o jednu pozici v Lize mistrů a navíc by žádný z týmů nehrál Evropskou ligu, ale až konfederační ligu.