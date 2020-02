Kanonýři selhali! Český fotbal se třese o pět míst v pohárech

Uff, trnou české kluby. Co Basilej vpodvečer načala, Arsenal večer nedokončil. Právě už jen díky pomoci cizích klubů může český fotbal udržet v žebříčku národních koeficientů UEFA klíčovou patnáctou příčku a s ní i stávajících pěti míst v pohárech. Senzační postup Olympiakosu přes Kanonýry je hrozbou, že by Řecko mohlo ještě v průběhu jara Českou republiku předstihnout.

Češi ve čtvrtečních odvetách úvodního kola vyřazovací části Evropské ligy potřebovali dva výsledky. Aby Basilej vyřadila APOEL a Arsenal zase Olympiakos. První se naplnil, druhý těsně před koncem prodloužení ne.

Dotírající Kypr už Čechy nepřeskočí. V pohárech mu nikdo nezbyl. Řecko je však stále ve hře.

Ani Česká republika poprvé po pěti letech nemá v jarním pokračování evropských pohárů žádného zástupce. A co je ještě vážnější, zažila nejhorší pohárovou sezonu za posledních 11 let!

Navzdory bídnému ročníku Češi drží první patnáctku, která i pro přespříští ročník znamená nadále pět celků v pohárech. Dva v kvalifikaci Ligy mistrů, jedno v Evropské lize a dvě v nové soutěži, která začne v roce 2021 pod názvem Evropská konfederační liga.

V příští sezoně je kvinteto jisté

Největší hrozbou je Řecko. Může se na Čechy dotáhnout, pokud Olympiakos ještě třikrát vyhraje, nebo třeba dva krát vyhraje a dvakrát remizuje.

Hráči Basileje slaví Freiův gól z penalty, který jistil postup přes APOEL.

Arnd Wiegmann, Reuters

Méně nebezpečné je Švýcarsko. Aby se na 15. příčku vyšvihlo, musela by Basilej ještě pětkrát vyhrát a jednou remizovat, nebo čtyřikrát vyhrát a třikrát remizovat, což je těžko zvládnutelný úkol. Musela by totiž dojít až do finále Evropské ligy...

V tomto ročníku se hraje o nasazení pro přespříští sezonu 2021/22, v sezoně 2020/21 už české kluby mají pět míst zaručených.

Pokud by tuzemský fotbal z elitní patnáctky vypadl, přišel by o jednu pozici v Lize mistrů, a navíc by žádný z týmů nehrál Evropskou ligu, ale až konfederační ligu.

Černý scénář se každopádně začne naplňovat v létě. Koeficient sestává z výsledků posledních pěti sezon. Před příštím ročníkem, v němž se bude hrát o nasazení pro sezonu 2022/23, odečtou Češi zisk ze skvělého ročníku 2015/16. Pak klesnou nejspíš až na 20. místo.