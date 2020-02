Neprofesionální výkon! Arsenal je pod palbou kritiků. Na hráče jsem pyšný, šokoval kouč

V minulé sezoně to Arsenal dotáhl do finále Evropské ligy, jenže letos může na podobný kousek zapomenout. Už ve druhém kole stejné soutěže totiž dohrál. Vyřazení s Olympiakosem je pro mnohé šokem a to i vzhledem k výhře anglického týmu 1:0 na půdě soupeře. Bývalý obránce Gunners Martin Keown označil výkon hráčů za neprofesionální.

Řecký celek ale po výhře 1:0 dovedl ve čtvrtek odvetu do prodloužení. Po parádě Aubameyanga a vyrovnání pak byl Arsenal jen chvilku od postupu, jenže v poslední minutě prodloužení neuhlídali Kanonýři Júsufa El Arabiho, který poslal Olympiakos do osmifinále.

"Výkon Arsenalu byl obrovské zklamání. Spousta hráčů předvedla neprofesionální výkony, od Arsenalu to byl neuvěřitelně mizerný zápas," řekl Keown v rozhovoru pro stanici BT Sport. "Poprvé jsem měl pocit, že hráči neposlouchají trenéra a trenér neví, co změnit," dodal.

"Když se podíváte na jednotlivé výkony, tak u každého hráče dojdete k závěru, že do toho nedal všechno. Nicolas Pépé se musí zlepšit, Gabriel Martinelli měl přijít na hřiště mnohem dřív, Granit Xhaka to odchodil," nešetřil kritikou Keown, který za Arsenal hrával v letech 1993 až 2004 a získal s ním tři tituly.

Trenér Mikel Arteta byl z vyřazení zklamaný, ale v reakci na kritiku odmítl nějak útočit na jednotlivé hráče. "Je to kruté a hodně to bolí. Je to obrovské zklamání, ale za to, jak hráli, jsem na hráče pyšný. Bylo by skvělé, kdybychom postoupili a hodně by nám to pomohlo," uvedl kouč Arsenalu, jemuž se příliš nedaří ani v anglické lize, kde je na devátém místě. Hrozí tedy situace, že by se slavný klub nemusel v příští sezoně dostat do pohárové Evropy.