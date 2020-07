Trabzonspor chce napodobit úspěch Manchesteru City u CAS

Aktuálně druhý celek turecké ligy potrestala Evropská fotbalová unie minulý měsíc ročním zákazem startu v soutěžích UEFA. Klub českého obránce Filipa Nováka podle ní nesplnil závazek z roku 2016 a ve finančním roce 2019 jeho výdaje převýšily příjmy.

Trabzonspor ztrácí dvě kola před koncem na vedoucí Basaksehir čtyři body, na třetí Sivasspor má pětibodový náskok. Mistr se kvalifikuje přímo do základní skupiny Ligy mistrů, na vicemistra čeká druhé předkolo. O odvolání by měl CAS rozhodnout do 3. srpna, který UEFA stanovila jako konečný termín pro nasazení klubů do evropských pohárů.